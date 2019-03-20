郭國文接受當選證書　「台南已非綠到出汁」承諾履行政見

▲台南市選委會主委方進呈，頒發立委補選當選證書給郭國文。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

台南市第二選區立委補選當選人郭國文，在善化競選總部接受台南市選委會主委方進呈頒發當選證書，郭國文除了感謝選委會辛勞之外，也表示選舉結果顯示台南已非綠到出汁，因此需更加提升服務，儘速履行政見承諾，以南科區為發展核心引擎、健全選區交通、並帶動多元產業串連。

郭國文說，這張當選證書真的是相當不容易取得，因此選舉之後一直在安排謝票行程，因為真的很感謝鄉親的支持，而在取得當選證書後，更加不能辜負選民的期許。而這次選舉的過程相當艱難，而結果也顯示台南已經非「綠到出汁」的地方，而任何選舉也不是派西瓜就能當選。因此，如何再喚起選民的認同，就是要更努力的服務。

郭國文說 ，3月21日宣誓就職後，也會開始著手所提政見的落實。而其中最優先的，就是將爭取南科儘速拓建第三期基地，並促進鄰近衛星產業升級，帶動經濟發展。並以此與沙崙形成雙引擎，再以人口聚集的經濟效應。帶動地方農漁產業與服務業，讓產業相乘加值。

郭國文也說，這南科三期拓建的構想，還需要搭配完善的交通便捷網絡。包含台南鐵路立體化延伸至新市與善化採高架之規劃，以及捷運延台39線高鐵橋下連結南科與沙崙園區，建構起台南山手線的遠景。

郭國文說，這一個選區包含高科技產業以及傳統的農漁業，如何互相串連以共伴效應的方式來帶動地方發展，是他從基層一步一腳印拜訪、傾聽後，一直不斷再思考的問題。因此，在進入國會後，也將會將焦點置於如何讓人民過好生活上來努力。