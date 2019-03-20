　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

台南最美村姑敗選痛哭！母爆料遭阿扁出賣「操作特赦」　心疼女兒被犧牲

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

政治中心／綜合報導

「台南最美村姑」陳筱諭脫離民進黨，以無黨籍身分投入台南立委補選慘敗。她的母親郭秀珠出面控訴，當初因為信任陳水扁，所以競選時聽阿扁建議操作特赦議題，沒想到最後關頭阿扁突然力挺郭國文，讓她懷疑是受前行政院長賴清德影響，雙方有交換條件，才操縱棄保犧牲她女兒，讓她相當難過，「犧牲我小孩至少告訴我。」

郭秀珠表示，她認識阿扁已經11年，幾乎將對方當成親人，什麼都會找阿扁商量。當初陳哲男要她照顧扁媽，她也無怨無悔幫忙，沒想到阿扁竟然這麼殘忍；因為過去無論是阿扁身陷官司、扁媽起居或外出、就醫幾乎都是由她就近照顧，但如今撕破臉讓她挺身而出，是不捨女兒遭受如此大的委屈。

▲無黨陳筱諭有「最強村姑」美譽，年輕貌美，為結合深綠力量，陳筱諭選前喊出，「特赦阿扁」主張，以拉攏「阿扁」相關勢力，此舉也發揮不少效果，的確讓陳筱瑜選情聲量增大不少。

▲陳筱諭競選期間主張特赦阿扁，還掛出合影招牌爭取支持者。（圖／記者林悅翻攝，下同）

郭秀珠指出，選前母女倆特別拜會阿扁，是阿扁說黨內初選民調不是真的，建議脫黨參選，後來女兒照做，第二次陳水扁又透露新潮流不願特赦，因此教她們要掛招牌，操作特赦議題。

她說，她花了100多萬幫陳筱諭跟陳水扁掛合影招牌，主打「特赦阿扁總統，社會和解，台灣團結」，卻引來批評聲浪，還有很多民眾打電話來罵。但她心想，只要陳水扁能夠特赦、陳筱諭選舉能夠成功，那也沒關係。

▲台南市立委補選候選人陳筱諭，率大勝利車隊進行掃街拜票，在地鄉親挺「小魚」凝聚力愈來愈強大。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲郭秀珠透露，女兒陳筱諭每天背負抹黑和委屈，壓力大到不斷掉髮。

郭秀珠透露，女兒投入立委補選遭民進黨打壓，還被外界攻擊抹黑，指責是「背骨」、「分裂民進黨」，背負莫大委屈和抹黑，而且壓力大到頻頻掉髮，但每天仍一早就擦乾眼淚去跑行程，沒想到卻一步步掉入殘忍的政治設計。

郭秀珠表示，陳水扁說因為自己是民進黨，無法在陳筱諭總部成立時出席，所以請扁媽代勞，但沒想到總統蔡英文在總部成立前一天去探望扁媽，隔天扁媽隨即以血壓高為由缺席，接著台南市長黃偉哲、郭國文等人又拜會陳水扁，最後陳水扁就突然改挺郭國文了。

▲▼台南最美村姑敗選痛哭！母爆料遭阿扁出賣「操作特赦」　心疼女兒被犧牲。（圖／東森新聞）

▲事後，郭秀珠氣得在LINE回應陳水扁「你贏了」。（圖／東森新聞，下同）

郭秀珠秀出LINE對話紀錄，指阿扁事後連一句安慰或道歉的話都沒有，還傳來自己歡唱「愛拚才會贏」的影片給她，讓她感到非常難過。

她說，筱諭猶如阿扁的孫女，哪怕是交代這場選舉背後有苦衷，說句「不挺對方不行」也好，「如果心裡還認為我是你的親戚、你的朋友，希望你出來說清楚，不要再讓我的女兒傷害這麼大。」

▲▼台南最美村姑敗選痛哭！母爆料遭阿扁出賣「操作特赦」　心疼女兒被犧牲。（圖／東森新聞）

▲郭秀珠為女兒抱屈。

ET快訊
廣播名人吳樂天逝世！享壽71歲　經典《台語廖添丁》成絕響

關鍵字：陳筱諭,台南立委補選,最美村姑,民進黨,陳水扁,特赦,賴清德,棄保效應,郭國文

點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

台南最美村姑敗選痛哭！母爆料遭阿扁出賣「操作特赦」　心疼女兒被犧牲

柯文哲訪白宮也打卡　與鄭文燦互別苗頭

務實台獨工作者VS.務實水果行銷王　羅智強：他酸任他酸我自低頭賣水果

蔡英文三年改變台灣什麼　網列數據「薪資成長3%」勝馬0.1%

台灣過去3年有變嗎？他列17項蔡英文政績　網讚「選對人了」

拜會卜睿哲談到兩岸　柯文哲重申「一家親表達善意」立場

CBA／林志傑熄火進帳8分　內線胡金秋爆氣34分廣廈扳平

387億財產將收歸國有　婦聯會：違法違憲、抗爭到底

保皇派怎看賴清德選總統？　卓榮泰提四聲明！「我保的是台灣」

柯文哲華府行首站訪重量級智庫　卜睿哲、葛來儀親自迎接

酒駕修法延宕　黃國昌佔主席台怒吼：沒人上班？

84歲剖蚵嬤意外撞柱向後摔　駝背竟神奇痊癒醫生看傻眼

油門當煞車踩！倒車暴衝釀5連撞 無辜騎士慘遭「夾心式撞擊」甩飛

爆量活蛤蜊、手搖杯喝到飽！ 台北超狂小火鍋每鍋130元起

南韓大創「迷你洗衣機」爆紅！ 自動運轉排水、洗化妝刷不用動手

家長違規過馬路！小孩脫手遭撞　網友憤怒：你們全家都是三寶？

慘受鄭俊英牽連..上韓網熱搜　TWICE志效爆機場淚崩

致命一步！84歲翁過馬路遭撞飛 雙腿骨折大失血...留孫女愣原地

拉公司代表上台熱舞.. 成勛台北見面會失控全記錄XDDD

法國人推5間臺北內湖必吃美食　三餐甜點都有！上班族放鬆好店

台南最美村姑敗選痛哭！母爆料遭阿扁出賣「操作特赦」　心疼女兒被犧牲

柯文哲訪白宮也打卡　與鄭文燦互別苗頭

務實台獨工作者VS.務實水果行銷王　羅智強：他酸任他酸我自低頭賣水果

蔡英文三年改變台灣什麼　網列數據「薪資成長3%」勝馬0.1%

台灣過去3年有變嗎？他列17項蔡英文政績　網讚「選對人了」

拜會卜睿哲談到兩岸　柯文哲重申「一家親表達善意」立場

CBA／林志傑熄火進帳8分　內線胡金秋爆氣34分廣廈扳平

387億財產將收歸國有　婦聯會：違法違憲、抗爭到底

保皇派怎看賴清德選總統？　卓榮泰提四聲明！「我保的是台灣」

柯文哲華府行首站訪重量級智庫　卜睿哲、葛來儀親自迎接

谷歌驚人黑科技Stadia今年上線！開瀏覽器就可玩4K遊戲

台灣人被慣壞？600間超商「不再24小時」　全台網讚爆…老司機卻崩潰了

台南最美村姑敗選痛哭！母爆料遭阿扁出賣「操作特赦」　心疼女兒被犧牲

柯文哲訪白宮也打卡　與鄭文燦互別苗頭

酒店妹陪談判！遭賓士男「酒杯爆臉」縫30針　她崩潰：沒錢養家

女大生欠錢賣29顆卵　手術無麻醉肛塞慘叫「痛得要死」

「你爸早死晚死而已」火爆女檢揉乳被告性騷擾　辦案一句話又氣死家屬

坐博愛座被路人偷拍！她怕到「自拍PO網」公審　網全怒了：獵巫？

天使曾兩度長約投資失利　提前續約楚特已經是賺到了

務實台獨工作者VS.務實水果行銷王　羅智強：他酸任他酸我自低頭賣水果

男友劈腿！熱褲女當街狂譙　下秒含淚脫衣…路人全傻

政治熱門新聞

立法院「人全不見」剩黃國昌　網..

2億合約！高雄產品粵港澳大灣區

2020換發新身分證　將會取消..

台灣有變嗎？他列17條小英政績..

保皇派怎看賴清德選總統？　卓榮..

柯P室友：首次見他竟讀高級化學

蔡英文三年改變台灣什麼　網：薪..

黃國昌獨守立院　主席台上睡著了

扁與郭國文握手　陳筱諭母：犧牲..

英賴對決　20萬網友投票結果出..

韓國瑜是務實水果行銷王　羅智強..

盧秀燕與中信兄弟合作　棒球行銷..

澳門供應商將採買上億元高雄產品

拜會卜睿哲　柯P重申「一家親表..

更多熱門

相關新聞

韓國瑜是務實水果行銷王　羅智強：他酸任他酸

前行政院長賴清德宣布投入總統初選後，又在媒體前稱讚韓國瑜是「百年難得一件的政治奇才」，引發各界預測2020是否就是「清流對韓流」之爭。對此台北市議員羅智強在新聞節目《關鍵時刻》上認為，賴清德對上韓國瑜還是佔不了上風。

台灣有變嗎？他列17條小英政績：選對人了

保皇派怎看賴清德選總統？　卓榮泰：我保的是台灣

扁與郭國文握手　陳筱諭母：犧牲我小孩

賴清德請益　李登輝：支持為台奉獻的人

讀者迴響

發燒話題

酒駕修法 雞排妹 TWICE志效 王令麟 荷蘭隨機殺人事件 車太鉉 基督城槍擊 安以軒懷孕 王令麟 波音737 勝利退演藝圈 復仇者聯盟 李宗泫 明星花露水 王令麟 311地震 王金平 衣索比亞空難 理科太太 王令麟 瀧正則吸毒 鄧紫棋 有馬妹 大S汪小菲 戴資穎 黑嘉嘉 王令麟 蔡英文 陶嫚曼 賴清德 張庭瑚 高橋聖子 王令麟 乙武洋匡 宋仲基宋慧喬 3年A班 橋本有菜 王令麟 郭台銘 文化大學 鈕承澤 唐鳳家暴 王令麟 郭婞淳退休 廖峻中風 黃昭順 習近平 王令麟 長榮航空 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 地震 王令麟 普悠瑪內幕 李光洙認愛 張柏芝 防彈少年團BTS JHBL 王令麟 優適活 誰摔死了李新 嚴凱泰逝世 網紅空姐 徐若瑄 王令麟 周子瑜 孫安佐 袁惟仁昏迷 王令麟 木村拓哉 膝蓋痛 柯文哲 柯P 林書豪 九二共識 董梓甯 王令麟 韓國瑜 金庸病逝 聲林之王 蒼井空 興富發 劉寶傑 美的好朋友 王令麟 吉澤明步 S.H.E 范冰冰 王令麟 Momo挑戰 蔡依林 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 聲林之王 統一發票 迪麗熱巴 王令麟 福原愛 希爾思評價 馬如風猝逝 王令麟 林志玲言承旭 郭雪芙 蔣友柏離婚 川普 停班停課 王令麟 林宥嘉 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 波多野結衣 飛碟 信用卡比較 王令麟 X檔案 同居時代 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫昆凌 王令麟 隋棠 曾莞婷 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 盛竹如 希爾思 乃木坂46 王令麟 新垣結衣 金門防疫戰 膝蓋痛 王令麟 司法院釋字第748號解釋施行法 張景嵐小煜 韓冰 王令麟

熱門新聞

快訊／三重深夜傳槍響！惡煞談判開槍燒車

細菌人的牙齒不是牙齒！《麵包超人》31年新發現

妻小跑了土地被親戚搶走　他邊哭邊上吊死在豬圈

目睹女友戰舊愛！他抽菸後捅死小王

網友認證「最不想娶」女生Top10！

勝利：聊天室內容都只是吹牛而已

網推日本液體OK繃　他實測痛又爽

廣播名人吳樂天逝世！享壽71歲

每天2杯手搖杯早死風險增63%

日喝5杯啤酒　超狂效果讓他驚呼

免運動！她靠金針菇茶「刮油狂瘦」

影／全台400間7-ELEVEn取消大夜班

醜爆了！供應鏈證實新iPhone搭載3鏡頭

甜笑妹「胸前邪惡一條」師父看暈

女人才懂！月經沒來摸妹屁股秒噴血

更多

最夯影音

更多

酒駕修法延宕　黃國昌佔主席台怒吼：沒人上班？

84歲剖蚵嬤意外撞柱向後摔　駝背竟神奇痊癒醫生看傻眼

油門當煞車踩！倒車暴衝釀5連撞 無辜騎士慘遭「夾心式撞擊」甩飛

爆量活蛤蜊、手搖杯喝到飽！ 台北超狂小火鍋每鍋130元起

南韓大創「迷你洗衣機」爆紅！ 自動運轉排水、洗化妝刷不用動手

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【低於實價?】

這次是真的?！ 三月房市拋售潮，屋主降價超有誠意！ 多筆低於實價登錄快來找房。

下載App千杯咖啡天天送

載ETtoday新聞雲App，註冊、登入會員，三萬杯咖啡免費喝！

ETtoday好朋友野餐日來囉！

2019好朋友野餐日，好玩的野餐派對、聲林之王台北首場見面會、好逛的手作市集、好萌的寵物市集，3月30日台北大直美堤公園不見不散。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面