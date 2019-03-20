台南最美村姑敗選痛哭！母爆料遭阿扁出賣「操作特赦」　心疼女兒被犧牲

政治中心／綜合報導

「台南最美村姑」陳筱諭脫離民進黨，以無黨籍身分投入台南立委補選慘敗。她的母親郭秀珠出面控訴，當初因為信任陳水扁，所以競選時聽阿扁建議操作特赦議題，沒想到最後關頭阿扁突然力挺郭國文，讓她懷疑是受前行政院長賴清德影響，雙方有交換條件，才操縱棄保犧牲她女兒，讓她相當難過，「犧牲我小孩至少告訴我。」

郭秀珠表示，她認識阿扁已經11年，幾乎將對方當成親人，什麼都會找阿扁商量。當初陳哲男要她照顧扁媽，她也無怨無悔幫忙，沒想到阿扁竟然這麼殘忍；因為過去無論是阿扁身陷官司、扁媽起居或外出、就醫幾乎都是由她就近照顧，但如今撕破臉讓她挺身而出，是不捨女兒遭受如此大的委屈。

▲陳筱諭競選期間主張特赦阿扁，還掛出合影招牌爭取支持者。（圖／記者林悅翻攝，下同）

郭秀珠指出，選前母女倆特別拜會阿扁，是阿扁說黨內初選民調不是真的，建議脫黨參選，後來女兒照做，第二次陳水扁又透露新潮流不願特赦，因此教她們要掛招牌，操作特赦議題。

她說，她花了100多萬幫陳筱諭跟陳水扁掛合影招牌，主打「特赦阿扁總統，社會和解，台灣團結」，卻引來批評聲浪，還有很多民眾打電話來罵。但她心想，只要陳水扁能夠特赦、陳筱諭選舉能夠成功，那也沒關係。

▲郭秀珠透露，女兒陳筱諭每天背負抹黑和委屈，壓力大到不斷掉髮。

郭秀珠透露，女兒投入立委補選遭民進黨打壓，還被外界攻擊抹黑，指責是「背骨」、「分裂民進黨」，背負莫大委屈和抹黑，而且壓力大到頻頻掉髮，但每天仍一早就擦乾眼淚去跑行程，沒想到卻一步步掉入殘忍的政治設計。

郭秀珠表示，陳水扁說因為自己是民進黨，無法在陳筱諭總部成立時出席，所以請扁媽代勞，但沒想到總統蔡英文在總部成立前一天去探望扁媽，隔天扁媽隨即以血壓高為由缺席，接著台南市長黃偉哲、郭國文等人又拜會陳水扁，最後陳水扁就突然改挺郭國文了。

▲事後，郭秀珠氣得在LINE回應陳水扁「你贏了」。（圖／東森新聞，下同）

郭秀珠秀出LINE對話紀錄，指阿扁事後連一句安慰或道歉的話都沒有，還傳來自己歡唱「愛拚才會贏」的影片給她，讓她感到非常難過。

她說，筱諭猶如阿扁的孫女，哪怕是交代這場選舉背後有苦衷，說句「不挺對方不行」也好，「如果心裡還認為我是你的親戚、你的朋友，希望你出來說清楚，不要再讓我的女兒傷害這麼大。」

▲郭秀珠為女兒抱屈。