影／賴清德陪郭國文謝票　郭提三個「第一要務」文旦價優先

記者林悅／台南報導

立委補選剛落幕，台南立委補選當選人郭國文17日一早即由前行政院長賴清德陪同，展開為期3天的謝票行程，郭國文說明此次能有進入國會的機會，全因為台南鄉親朋友對他的支持，他不會辜負大家對他的期待，並三個馬上要進行的「第一要務」，表示會盡全力做到最好。

▲台南立委補選當選人郭國文一早即由前行政院長賴清德陪同，展開為期3天的謝票行程。（圖／記者林悅翻攝，下同）

郭國文說「三個第一」，首先是針對此次選舉因對手散布不實的文旦價格，造成柚民的不安，因此他將請農委會陳吉仲主委南下，進行穩定柚價的相關討論，以確保柚子銷售管道的順暢，保障柚農的權益與收入。「第二個第一」是他將針對七股及三股區的水產養殖與太陽能再生能源發展辦理公聽會，務求「漁、電共榮」的趨勢發展。「第三個第一」是設立山區服務處，不只實現對山區的政見，及也將服務帶入山區需要的地方。

郭國文感謝地的說到，這次能順利當選感謝的人有很多，有賴清德前院長幾乎每日不畏風雨陪他四處拜票，甚至腳扭傷也繼續拜票程，使得地方鄉親大受感動，願意以選票支持他。郭國文繼續表示感謝黃偉哲市長利用公忙之餘全力相挺，懇請過去支持黃偉哲的鄉親再用選票支持郭國文，更在一些公開的場合肯定他對台南政見的願景，讓市民對國會市府一條心，台南發展有信心而選擇支持他。

卓榮泰主席的號召下，包含黨內不分派系大團結進行輔選，再加上葉宜津委員、陳亭妃委員、林俊憲委員、王定宇委員、李俊毅委員大力的站台支持，讓選民感受到黨內團結的氛圍，提高投票的意願。而陳水扁總統選前以影像表態力挺、陳致中本人更在選前一天現身遊行隊伍當中，以身行相挺郭國文的堅定態度，讓原本被分流的綠營選回流，此外所有疼惜民進黨及堅持台灣民主價值的鄉親朋友們，更是這次能勝選的主因，郭國文由衷地感激。

郭國文謝票行程為期3天，17日車隊行經善化、安定、新市、大內、山上與新化等區，在善化更是巧遇支持者的結婚禮事，讓郭國文與支持者都笑說雙喜臨門。謝票行程18、19日則分別至麻豆、佳里、西港、七股，以及玉井、左鎮、楠西、南化等，郭國文將逐區向所有支持致上謝意，並表示他會做得更好，不會辜負大家的期待。