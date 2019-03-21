台南面臨垃圾危機！　產業僅能坐以待斃？

▲針對「垃圾危機」，台南市議員郭鴻儀、黃麗招，要求市府正視事業廢棄物處理問題，增設事業廢棄物處理措施，並提出完整的解決方案及配套措施。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

針對「垃圾危機」，台南市議員郭鴻儀、黃麗招與各區產業協進會代表，3月21日於台南市議會召開「面對垃圾危機產業坐以待斃」記者會，遞送產業陳情書，要求市府正視事業廢棄物處理問題，增設事業廢棄物處理措施，並要求市府於本次議會定期會中提出專案報告，說明完整解決方案及配套措施。

議員黃麗招表示，根據統計全台僅67處正在營運的垃圾掩埋場，平均容量僅剩1成，預計兩年內掩埋場將面臨飽和，環保局預估將城西掩埋場做活化，也僅能再容納5年。台南地區目前僅剩已營運滿20年的城西焚化爐在運作，由於沒有足夠合法處理管道，台南每日生產的事業廢棄物有高達三分之一是暫時堆置在各廠內，更有不肖業者，以「租霸」惡意租地棄置廢棄物，造成環境汙染及產業困境，也讓一般民眾暴露在危險之中。

議員郭鴻儀表示，台南共有72個工業區為台南提供龐大的工作機會及經濟發展，但工業區營運必然帶來事業廢棄物處理的需求，但現今合法處理管道已嚴重不足，未來南科、沙崙等大型開發案進駐台南，帶來更加龐大的處理需求，加上城西焚化爐將進行整修，垃圾處理量減半，這些事業廢棄物問題恐雪上加霜，在事業廢棄物處理管道縮減下，導致事業廢棄物處理規費將再次高漲，產業界面臨經營成本不斷上升，可能面臨新一波倒閉或出走風險，希望市政府不能只瞻前而不顧後，留給廠生存空間。

仁德工業區廠商協進會理事長梁金生表示，政府不斷要求垃圾減量，但事業廢棄物有些確實無法避免，且隨著產能提高而增加，廢棄物處理費用也從原先一噸一千五漲到現在要六千元，有承包商因事業廢棄物無法處理，只能放棄訂單，甚至因為新產品會產生出多餘的廢棄物，而放棄開發。政府一直希望產業能增加投資，卻無法解決垃圾問題，造成業者的不安定感，會阻礙整體產業發展。



保安工業區常務理事邱正義表示：希望市府要多了解產業界的聲音，不能只在冷氣房裡思考問題，要正視實際發生的狀況，垃圾處理問題產業界是相對弱勢的一方，希望市府整合各局處的窗口給廠商，提供合理公平的事業廢棄物處理管道。