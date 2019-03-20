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台灣人被慣壞？600間超商「不再24小時」　全台網讚爆…老司機卻崩潰了

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▲▼7-11芙蓉門市、統一超商、超商。（圖／資料照）

▲台北統一超商芙蓉門市半夜暫停營運。（圖／資料照）

記者許力方／台北報導

台灣超商密度全球第二，如今面臨人力短缺及市場飽和壓力，傳出有600間店決定不再24小時營業，光是龍頭「統一超商」就有400間取消大夜班營運，「萊爾富」也有約200家半夜打烊，消息引發全台民眾熱論，多數人都盛讚「很棒呀！不用浪費電」，但也有老司機哭訴「希望小七店長能堅持下去，謝謝您們帶給我們的方便」。

因應消費型態改變及人力成本上升，日本的7-Elvene已經開出改革首聲砲響，有10家直營門市真的只從早上7點，營業到深夜11點。台灣超商最密集的台北市，每平方公里就有約6家超商，市場飽和壓力，加上人力成本、大夜班人力短缺問題，有不少超商都已經不再維持24小時營業。

請繼續往下閱讀...

▲▼小七，超商 。（圖／資料照）

▲▼小七，超商 。（圖／資料照）

▲統一超商已有400間門市半夜打烊。（圖／資料照）

以規模最大的龍頭「統一超商」為例，目前就有400家門市夜間關門打烊。總經理黃瑞典指出，然有跟美國7-Eleven簽訂合約，但若有講好理由，可以體諒並允許不用開24小時，有更多不同彈性做法，例如加盟主觀察夜間時段人潮和營收不如預期的話，可以提出提早打烊的申請；或是2家門市開太近，也可以讓一家不用晚上營運，不僅節省人力還能省錢。

黃瑞典進一步指出，2019年政府調漲最低工資5至7%，統一超商為了讓加盟主安心經營且穩定加盟秩序，今年1月起調整加盟主的經營補助金額，由每店每月1萬4000元調整為2萬元。目前加盟占比達89%，加盟續約率超過9成更是創11年來新高。

全台擁有1339家門市的萊爾富，現在也有約200家門市晚上會關門打烊，平均關門時間為深夜11點到隔天早上7點，大部分都在特殊商圈，包含學校、營區、廠房、特殊門市，例如Cstore等。

▲▼7-11芙蓉門市、統一超商、超商。（圖／資料照）

全家目前也有部分門市沒有維持24小時營業，不過沒有精確統計過數字，大部分晚間打烊的門市都位於封閉型商圈、廠區大樓內的店鋪，依狀況會適度彈性調整營業時間。若其他加盟主有夜間營業的特殊困難，總部則會協助排解。

OK超商則表示，目前有40家門市夜間沒有大夜班，但都會改成設置OK mini自動販賣機，仍是持續提供消費者24小時不打烊服務。

超商取消24小時營業引起網友熱烈討論，大讚「進步的象徵」、「很好啊，台灣人被慣壞了」、「沒必要血汗下去」、「很不錯啊，終於要正常化了」、「早該如此，服務業不是廉價工做！」紛紛贊成超商業者視情況取消24小時營業，「本來就不用24小時，24小時是要操死員工、加盟業者嗎？用生命賺錢，賺到也不是非常多」、「站在服務業角度，舉雙手贊成」、「晚上沒人的店還開24小時，等人來搶嗎」、「終於不會再度過勞，取消的好」、「浪費電又浪費時間，弄得店員那麼辛苦！」

不過也有部分網友難過，吶喊「晚班崩潰」、「肥宅崩潰」、「不，我的宵夜」，還有老司機苦嘆「我很感謝小七，晚上跑物流時肚子餓，小七能填飽我的胃，想睡時，有提神飲料、咖啡，想方便時也有廁所。雖然營業額不足，卻造福了很多跑夜車的司機，也希望各店長晚上能堅持下去」，也有夜貓族說「晚上的小七真的帶給我很多溫暖，而且每當熬夜回家時看到7-11的光其實也比較不會害怕。」

▼老司機崩潰：晚上跑物流小七能填飽我的胃 。（圖／資料照）

▲▼ 超商飲料 。（圖／資料照）

ET快訊
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關鍵字：超商,統一超商,小七,小7,7-11,黃瑞典,萊爾富

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