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社會 社會焦點 保障人權

聊同婚「誤認台灣性觀念開放」　大學洋師傳曖昧訊息騷擾女學生

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突發中心／綜合報導

台南某大學一名外籍老師誤以為台灣性觀念開放，2017年曾傳送「對我來說要找女孩做愛很簡單」等訊息給一名女研究生，最後校方卻只要求不得再接近該名學生，並繼續讓他留在校內教書。有民眾得知這件事後相當生氣，質疑校方讓狼師逍遙法外；不過，學校方面強調，被指控的外籍老師已經在校長達10年，受到處分後也一直維持正常的教學態度，經過討論認為整起事件沒有到需要停聘教師資格的程度，才會做出這樣的處置。

▲▼女孩。（圖／翻攝PAKUTASO）

▲女研究生指控受到外籍老師性騷擾。（示意圖／取自免費圖庫PAKUTASO，與本文當事人無關）

有民眾匿名向《蘋果日報》投訴，台南某大學有位女研究生2017年9月提出申訴，表示受到同校一名外籍老師性騷擾，對方不僅傳送「對我來說要找女孩做愛很簡單」等曖昧訊息，還曾強行牽手、親吻頭部，讓她覺得很不舒服；但學校方面調查後，卻以沒有足夠證據證明兩人有肢體接觸，僅要求老師不得再接近女研究生，並讓他繼續留在學校教書，根本就是放任狼師逍遙法外。

面對外界的質疑，校方強調，外籍老師是看到有很多人在討論同婚議題，誤以為台灣性觀念開放，才會傳送曖昧訊息給女研究生，但並沒有發生任何肢體接觸，受到處分後至今也一直維持正常的教學態度，校方接獲申訴也有立即依照規定啟動性平會，調查結果認為整件事沒有達到需要停聘的地步，才會讓老師繼續留在學校教學，並非沒有積極處理或放縱的意思。

▼外籍老師聲稱是看到大家在討論同婚議題，才會誤以為台灣性觀念開放。（圖／記者錢玉紘攝）

▲▼婚姻平權,同志婚姻,同志大遊行,同婚。（圖／記者錢玉紘攝）

▲▼婚姻平權,同志婚姻,同志大遊行,同婚。（圖／記者錢玉紘攝）

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關鍵字：性騷擾,台南

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