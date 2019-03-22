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向弱勢家庭媽媽致敬！小7籲認捐愛心蛋糕一起歡度母親節

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▲▼ 民眾只要透過7-ELEVEN ibon機台，或到櫃檯刷條碼，即可以399元認捐一份「元樂厚燒年輪蛋糕」 。（圖／業者提供）

▲民眾只要透過7-ELEVEN ibon機台，或到櫃檯刷條碼，即可以399元認捐一份「元樂厚燒年輪蛋糕」 。（圖／業者提供）

記者曾婉婷／綜合報導

為了慰勞終年辛勞的弱勢家庭媽媽，小7將自3月25日起發起「把愛找回來-認捐母親節愛心蛋糕」活動。民眾只要透過ibon機台或到櫃檯刷條碼，就可以399元認捐一份「元樂厚燒年輪蛋糕」，且業者還會再加碼捐贈「元樂法式牛軋糖」，讓弱勢家庭也能享用人氣團購美食，一起歡度母親節。

小7自去年起結合門市預購資源，提供民眾一個參與公益的便利管道，除邀請民眾認捐年菜、中秋月餅給弱勢家庭外，今年也首度發起母親節認捐愛心蛋糕活動，盼望能讓經濟弱勢家庭，特別是1919陪讀班孩子的媽媽，能與孩子一起享用愛心蛋糕過節，感念媽媽的辛苦與陪伴。

根據基督教救助協會「1919陪讀計畫106學年度下學期成果報告」顯示，所資助的弱勢家庭學生中，國小生有近5成來自單親家庭，國中生則有近6成。而不論單親或是雙親家庭，陪讀班國小、國中班中，都有超過4成孩子的主要照顧者為媽媽，其次才是父母共同照顧的家庭；第三則是父親單獨照顧。

小7指出，經濟弱勢家庭的媽媽常要兼差賺錢貼補家用，有些甚至還要一肩擔起全家的生計，根本無心也無力為自己過節。而這次活動期望能募集10,382個愛心蛋糕，贈送給基督教救助協會、天主教中華聖母基金會及一粒麥子社福基金會所資助的經濟弱勢、失能、老老照顧等家庭。

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