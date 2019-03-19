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影視新南向再升級　駐泰代表處推出「台泰電視」APP

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▲▼駐泰代表童振源。（圖／記者季相儒攝）

▲駐泰代表童振源。（資料照／記者季相儒攝）

政治中心／綜合報導

為增進台泰雙邊影視文化交流，鼓勵泰國民眾瞭解及接觸台灣的電視節目，提升雙邊親善友好關係，駐泰國代表處彙整YouTube上的台灣電視網路頻道，並設定網路網址WatchTaiwan.TV為首頁，作為「泰國台灣電視網路頻道平台」。為方便行動族觀看，駐泰代表處特別製作行動裝置的APP（Android版本），民眾只要下載「台泰電視」APP，即可免費觀看YouTube上的台灣精彩電視節目。

▲▼駐泰代表處推出「台泰電視」APP。（圖／ETtoday翻攝）

▲駐泰代表處推出「台泰電視」APP。（圖／ETtoday翻攝，下同）

駐泰代表童振源表示，泰國民眾對台灣影視的印象普遍停留在20年前的《包青天》與《流星花園》等連續劇，為推廣台灣文化與精彩影視內容至泰國，增進台灣影視業者南向機會，駐泰代表處特別蒐集即時、完整、廣泛且持續更新台灣節目內容之YouTube公開頻道，彙整台灣的電視台與節目總覽之網路頻道連結於「泰國台灣電視頻道平台」（WatchTaiwan.TV）。

「泰國台灣電視網路頻道平台」分成總覽表及6大分類，包括綜合、新聞、影劇、兒少、宗教與娛樂電視節目網路頻道，以利泰國朋友直接連結到台灣電視網路頻道總表與分類表觀看台灣的精彩電視節目。

相關連結如下：
1. 台灣電視台網路頻道總覽表：http://WatchTaiwan.TV
2. 綜合節目電視台網路頻道表：http://2.WatchTaiwan.TV
3. 新聞節目電視台網路頻道表：http://3.WatchTaiwan.TV
4. 影劇節目電視台網路頻道表：http://4.WatchTaiwan.TV
5. 兒少節目電視台網路頻道表：http://5.WatchTaiwan.TV
6. 宗教節目電視台網路頻道表：http://6.WatchTaiwan.TV
7. 娛樂節目電視台網路頻道表：http://7.WatchTaiwan.TV

駐泰代表處希望透過這些台灣電視網路頻道的「台泰電視」APP，吸引泰國民眾與僑界更方便觸及台灣精彩影視內容，促進泰國民眾對台灣的瞭解與喜好，同時增加影視產業與相關產業到泰國發展的機會，並促進台泰之間的友誼與文化交流。

▲▼駐泰代表處推出「台泰電視」APP。（圖／ETtoday翻攝）

ET快訊
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關鍵字：駐泰,台泰電視,童振源

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