2020特赦陳水扁？周錫瑋：「蔡賴」會一起建立台獨貪汙國

▲周錫瑋。（圖／周錫瑋辦公室提供）



政治中心／綜合報導

前行政院長賴清德18日宣布參選總統，不過其日前拋出的「台獨制憲」及「特赦陳水扁」引發爭議。針對民進黨將上演「蔡賴對決」，有意參選總統的前台北縣長周錫瑋20日開記者會表示，民進黨不是鬧內訌，蔡英文跟賴清德最後會一起拚選戰，「建立台獨貪汙國」，並認為賴清德重提特赦，意在成功特赦貪汙的總統後，以後他們貪汙也不會被關。

賴清德宣布參選被認為是逼宮蔡英文，也使得綠營人士紛紛在蔡英文、賴清德中選邊站，而周錫瑋今召開「蔡英文vs.賴清德選台灣國總統」記者會，他認為，「民進黨不是鬧內訌，蔡英文跟賴清德最後會一起拚選戰，建立台獨貪汙國」。

針對賴清德重提特赦陳水扁，周錫瑋說，賴清德拜訪完陳水扁後，民進黨就開始上演「總統級同流合汙」的大戲，儘管賴清德一向支持特赦陳水扁，但從未在公開場合說過，如今重提特赦一事，就是要告訴蔡英文，「如果他們成功特赦貪汙的總統，以後他們貪汙也不會被關」，狠批現在人人搶著要去拜訪陳水扁，「一個貪汙的總統，可以變成民進黨和柯文哲爭寵的king maker，這根本就是政治上的大笑話」。

周錫瑋質疑，陳水扁現在可以在外面趴趴走，可以唱歌、可以助選、可以發表言論，身體非常健康，「早就違背了保外就醫的規定」，但蔡英文就是不把他抓回去關，他問，「是不是以後的受刑人，只要符合陳水扁的身體狀況，就可以保外就醫？是不是保外就醫後的言論跟陳水扁一樣就不會被抓回去關？」

周錫瑋表示，民進黨現在創造了2大奇蹟，「第1個奇蹟是總統可以貪汙特赦，第2個奇蹟就是司法通通沒有了」，並表示正在籌組把陳水扁關回去的連署活動，希望能把這個貪汙的總統關回去。