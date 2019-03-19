特赦陳水扁？　郝龍斌呼籲蔡英文「大聲說No！」

▲前總統陳水扁。（圖／翻攝自YonGe Chen臉書）

政治中心／綜合報導

前行政院長賴清德登記民進黨總統初選，正面迎擊先前已表態爭取連任的總統蔡英文，而他先前拋出特赦前總統陳水扁的議題，也成為焦點。據地方人士指出，在立委補選期間，賴清德就拜訪過陳水扁，也談到參選總統的話題。對此，國民黨副主席郝龍斌19日呼籲蔡英文，「大聲說No！」

郝龍斌在臉書發文表示，賴清德參選總統後，幾乎確定台獨、特赦陳水扁等議題將成為此後賴清德參選的主張，可想見未來蔡英文將面臨獨派極大的壓力，他建議蔡英文趁此機會與獨派分道揚鑣，回歸中道路線，讓獨派徹底成為台灣民意的極端少數。

郝龍斌認為，用司法爭奪權力的籌碼是民主法治時代最醜陋的政治手段，陳水扁並非政治犯，而是三審定讞的貪汙犯，特赦陳水扁已觸碰到全台民意的最底線，若賴清德與獨派執意特赦陳水扁，民意自然會將獨派淘汰，他相信蔡英文有智慧站在民意正確的一方，危機就是轉機，現在蔡英文最好選擇，就是與獨派、深綠分手。

郝龍斌指出，畢竟民進黨初選採取全民調，就是鼓勵參選者往中道、理性的方向走，擺脫基本教義派的挾持，真正回歸主流民意，蔡英文執政之所以一蹶不振，就是因為偏離中道路線，只討好獨派，或許藉此機會重新擁抱中間選民，才是蔡英文面對敗局的唯一自救之道。