綠委連署挺英逼退賴清德　陳水扁：陷蔡總統於不義

▲蔡英文、賴清德。（圖／記者屠惠剛、徐文彬攝）



政治中心／綜合報導

前行政院長賴清德18日突拋參選2020震撼彈，正面迎戰總統蔡英文，使綠營人士紛紛對挺賴、挺英表態。而賴清德宣布參選隔日，英系掌門人陳明文等22名民進黨立委連署「力挺蔡英文連任」，對此，前總統陳水扁20日表示，「此舉是造成內部分裂，這不是蔡英文要走的國家正確的民主道路，也陷蔡總統於不義！」

賴清德宣布投入2020黨內總統初選，18日赴黨中央領表登記，拋下震撼彈。蔡英文也在臉書表示，會在本週登記參選，爭取黨內提名，競選連任總統，「請大家和我走在一起，用行動告訴所有人，我們的國家正走在正確的道路上。」引發22名綠委連署支持蔡英文連任。

對此，陳水扁於臉書表示，黨內總統初選提名只因有人登記挑戰， 卻以團結為由發起連署反對競爭，逼使立委等公職人員選邊站，造成內部分裂，「這不是蔡總統要走的國家正確的民主道路，也陷蔡總統於不義！」

陳水扁認為，民主多元，包容尊重，「黨公職選舉包括初選有競爭都是民主常態，不是破壞團結」，談及陳水扁1994年市長初選、蔡英文2008年黨主席選舉都是三人競爭，選後也沒有分裂，並表示賴清德的政治信仰與理念跟他相近，「但沒有挺賴要逼退蔡」，認為蔡英文連任之路還是有機會贏，何況兩位黨主席候選人都主張民進黨沒有現任總統優先的傳統。