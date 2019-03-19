婦聯會擁387億　黨產會認定「不當取得財產」應移轉為國有

▲婦聯會主委雷倩。（資料照／記者屠惠剛攝）

政治中心／綜合報導

黨產會19日召開第61次委員會議，認定婦聯會擁有約387億元的財產，為不當取得的財產，應移轉為國家所有，而此一處分象徵我國透過立法及行政之實踐，已經踏實地轉型成為實質法治國，具有重大的意義。

黨產會表示，國民黨透過其執政優勢地位，協助婦聯會取得進口附徵勞軍款（簡稱「勞軍捐」）等作為營運經費，以「進口結匯1美元、附徵5角台幣」的方式，強制全國繳納此勞軍捐長達30餘年，本質上與稅捐無異，卻無任何法令依據。

黨產會指出，國民黨為確保勞軍捐得以確實收繳，進一步召集省黨部、國防部總政治部、警備總部、進出口公會、相關行政部門及婦聯會等，組成「黨內協調性質會議，對外不公開」的「進出口外匯附勸勞軍捐獻協調小組」（簡稱「中央協調小組」），決議以不設上限的方式，推動各工商業附勸捐款等事宜。

黨產會提到，中央協調小組於50年至78年間，逐年將附徵「勞軍捐」分配給婦聯會，前後一共召開74次分配會議，國民黨藉由執政優勢推行「勞軍捐制度」，向人民強制收取金錢，卻未如實進入國庫，而是直接分配給婦聯會等單位使用，收支情況均無從考查，非但不符合民主法治的運作方式，甚至違反當時有效之統一捐募運動辦法。

黨產會表示，扣除婦聯會興建軍宅的支出後，估算婦聯會所受有不當取得財產的「現存利益」，計有新台幣465億6,344萬3,487.07元，但多數原始資料遭婦聯會銷毀，黨產會就現有資料重估，認定婦聯會387億元為不當取得財產，應移轉為國有。

黨產會指出，婦聯會於國民黨39年來台後成立，在創會主委蔣宋美齡的領導下，當時確實擔荷照顧軍眷的任務，使前線將士無後顧之憂，對穩定軍心士氣有貢獻，如今台灣轉型為民主法治國家，原本應歸屬於國家財產，即應依循法定程序歸還為國家所有，使國家經由公開透明預算程序，妥善運用，繼續造福國人。

黨產會強調，身為黨產條例主管機關，肩負將不當黨產移轉為國有的使命，要求婦聯會返還387億元的處分，象徵我國透過立法及行政之實踐，已經踏實地轉型成為實質法治國，具有重大的意義。

對此，婦聯會主委雷倩回應，「婦聯會絕非國民黨附隨組織，並無不當取得財產」，若黨產會執意以違憲違法的手段將婦聯會財產收歸國有，「婦聯會一定抗爭到底！」