全台首見　龜山32里全面加入林口長庚健康促進行列

▲龜山區32里全面加入林口長庚健康促進行列。（圖／林口長庚提供）

記者楊淑媛／桃園報導

減少醫療支出，「健康促進」於高齡化時代刻不容緩。林口長庚醫院經8年努力推動，今年3月在該院所在地的龜山區，完成 32個里全面加入健康促進行列，涵蓋率達100％，為全台首見。該院19日指出，在各里建置的健康守護站追蹤發現，里民罹患代謝症候群的比例竟高於全台平均值，與運動和飲食習慣有重要關連。

▲林口長庚醫院副院長洪志宏說，「社區健康守護站」落實疾病的預防。▼市長鄭文燦指出，「社區健康守護站」以推動高齡友善社區、健康飲食、健康體能及失智症預防等面向努力。（圖／林口長庚提供）



林口長庚醫院副院長洪志宏說，龜山區32個里設置的「社區健康守護站」，由醫療團隊每月持續至各里，提供社區預防保健篩檢服務，例如血壓、血糖、腰圍、體重體脂監測及醫療諮詢服務等，有里民因為至「健康守護站」血糖篩檢值偏高，在醫療團隊的督促下前往醫院就醫，經診斷罹患糖尿病，進而透過定期門診追蹤及藥物控制，讓血糖值獲得穩定控制，降低罹患相關併發症的風險。

林口長庚醫院日前舉辦社區健康促進宣誓活動，市長鄭文燦、衛生局長王文彥、龜山區區長呂緣等地方人士到場參加，對於台灣邁入高齡化社會，經由長庚醫護人員輔導龜山區里長及培養社區在地種子志工，具備發展社區健康促進的能力，以及設立「社區健康守護站」，共同推動高齡友善社區、健康飲食、健康體能及失智症預防等面向努力，力表肯定，期龜山區民眾擁有健康樂齡的生活。