支持營養午餐免費　陳亭妃：免費只是起點品質一定要跟上

▲陳亭妃表態支持國中小營養午餐免費政策，強調品質與責任必須同步提升。（記者林東良翻攝）

記者林東良／台南報導

針對台南市推動國中小營養午餐免費政策，民進黨立法委員、台南市長擬參選人陳亭妃9日表示，全力支持市長黃偉哲的政策方向，但也強調「免費只是起點，品質與責任一定要同步升級」，不能讓原本減輕家長負擔的美意，反而變成孩子吃不飽、不想吃的源頭。

陳亭妃指出，營養午餐一旦全面免費，政府的責任只會更重、不會更輕。她主張，未來應全面強化學校午餐使用符合「三章一Q」標準的食材，優先採用國產、可溯源、安全的食材來源，讓孩子吃得安心，家長才能真正放心。

她也坦言，近期在地方聽到不少家長憂心「免費之後，午餐品質會不會下降」。對此，陳亭妃直言，營養師的角色將更加關鍵，未來不只是計算熱量，更必須站在校園第一線，嚴格把關學生的飲食健康、食材來源與衛生安全。

「吃得健康很重要，但孩子願不願意吃、吃得開不開心，同樣重要。」陳亭妃強調，營養午餐菜單設計，必須同時兼顧營養價值與孩子的口味接受度，否則再營養的餐點，如果孩子不吃，也失去政策初衷。

陳亭妃進一步指出，未來她將定期與各校營養午餐營養師交換意見，透過第一線實際回饋，即時調整菜單內容，並要求教育局配合進行滾動式檢討與預算調整，確保在食材品質、份量與口味上都能持續精進。

她直言，「不能因為免費，就要求孩子將就吃；市府要做的，是把每一分錢用在孩子真正需要的地方。」陳亭妃最後強調，學童營養午餐不只是福利政策，而是攸關孩子健康成長與城市未來的基本工程，「如果未來由我承擔市長責任，我會把這件事當成每天都要顧的事，確保孩子吃得營養、吃得飽、也吃得開心，這才是市長該負的責任。」