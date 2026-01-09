啟賦幼兒成長配方2批號預防性下架　南市查核11通路、163罐已撤

▲啟賦幼兒（童）成長專用配方2批號啟動預防性自主下架，台南市衛生局擴大查核通路確保未再販售。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

因台灣雀巢股份有限公司自主通報，旗下2批號「啟賦幼兒（童）成長專用配方」疑有使用到可能受污染原料，已啟動預防性自主下架，台南市衛生局9日會同市府法制處消費者保護官，前往全市各大婦嬰用品店等實體通路進行查核，確認下架情形，全面把關民眾食品安全。

衛生局表示，此次列案下架產品為「啟賦幼兒（童）成長專用配方」2批號，分別為批號51690017C1（有效日期2027年6月18日）及批號51680017C2（有效日期2027年6月17日）。此次共查核11家通路業者，現場陳列層架皆未發現販售案內產品，通路業者已完成預防性自主下架，共計163罐，其中批號51690017C1為136罐、批號51680017C2為27罐。

衛生局指出，基於消費者健康安全考量，在尚無法完全排除產品可能使用到源自仙人掌桿菌物質污染原料的情況下，業者已主動啟動預防性下架措施，並設立退換貨專線0809-000-828，提供消費者後續處理。

衛生局長李翠鳳呼籲，民眾如曾購買上述批號產品，建議立即停止食用，並依指示向業者辦理退換貨，以確保幼兒飲食安全。

此外，衛生局也提醒食品業者，應依《食品安全衛生管理法》第7條規定，落實自主管理責任，若發現產品有危害衛生安全之虞，應即主動停止販售、辦理回收，並通報所在地衛生主管機關，共同維護食品安全防線。