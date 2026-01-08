　
地方 地方焦點

熬過低潮才會沸騰　創業家勉失業者煮出人生好滋味

▲虎尾就業中心舉辦創業分享講座，邀請在地餐飲加盟主鄭加成與失業民眾面對面交流。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲虎尾就業中心舉辦創業分享講座，邀請在地餐飲加盟主鄭加成與失業民眾面對面交流。（圖／記者游瓊華翻攝）

記者游瓊華／雲林報導

為協助失業民眾重拾轉職信心，虎尾就業中心今（8）日舉辦創業歷程分享講座，邀請在地餐飲品牌「八方雲集」、「火鍋世家」及「健康那件小事」加盟主鄭加成，與正處職涯迷惘期的民眾面對面交流。以「危機就是轉機」為主題，從真實經歷出發，鼓勵失業者將眼前困境視為重新整理人生方向的契機，為寒冬中的職涯點起一盞溫暖火光。

鄭加成分享，他就讀虎尾科技大學期間，靠著四年半工半讀累積人生第一桶金，也在過程中萌生創業念頭。當他發現自己付出更多努力，卻與他人領取相同薪資時，便下定決心不再只當受薪階級。退伍後，他勇敢接下原本打工的水餃麵食店，卻一度遭員工質疑「只騎一台摩托車，哪來的錢發薪水？」這段被戲稱為「機車老闆」的日子，反而成為他創業路上最深刻的磨練，他親自下廚、外送，咬牙撐過低潮，終於讓店面由虧轉盈。

鄭加成坦言，起點低並不可怕，真正可怕的是失去面對現實的勇氣。如今他已是橫跨雲嘉地區、擁有五家餐飲店的經營者，全盛時期更曾拓展至十多家門市，但並非每一次嘗試都成功。他不諱言分享失敗經驗，強調創業是一條不斷修正與學習的過程。他也指出，經營的核心不只是獲利，更在於回饋社會，長年招待家扶中心孩童用餐，將企業責任融入日常營運。

面對現場失業民眾，鄭加成以餐飲人熟悉的比喻勉勵大家，待業就像熬煮火鍋湯底，短時間內看不出成果，但只要持續投入努力與學習，終會煮出屬於自己的一鍋好滋味。他也強調，無論是創業或就業，「信任」與「服務熱誠」都是共通語言，是在任何職場中立足的重要關鍵。

講座尾聲，虎尾就業中心主任廖家偉表示，鄭加成的故事正是「英雄不怕出身低」的最佳寫照，轉職與待業的低潮期，往往是累積能量的重要時刻。他指出，就業中心不只是媒合職缺的窗口，更是陪伴民眾找回自信的加油站，未來也將持續推動職業訓練與各項獎助措施，協助民眾跨出第一步，無論選擇進入企業或投入微型創業，都能在職涯路上重新把火燒旺、燒熱。

▲虎尾就業中心舉辦創業分享講座，邀請在地餐飲加盟主鄭加成與失業民眾面對面交流。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲虎尾就業中心舉辦創業分享講座，邀請在地餐飲加盟主鄭加成與失業民眾面對面交流。（圖／記者游瓊華翻攝）

 


熬過低潮才會沸騰　創業家勉失業者煮出人生好滋味

