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名小兒科3分鐘斷言「流感」遭大醫院打臉　3歲童母氣炸：亂開藥！

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▲▼一名黃姓女子在臉書爆料公社貼文，18日三歲孩發燒去中壢一間知名小兒科就醫，醫師看診僅3分鐘就斷言流感。（圖／取自臉書爆料公社）

▲一名黃姓女子在臉書爆料公社貼文，18日三歲孩發燒去中壢一間知名小兒科就醫，醫師看診僅3分鐘就斷言流感。（圖／取自臉書爆料公社，下同）

地方中心／桃園報導

一名黃姓女子在臉書爆料公社貼文，18日她帶發燒的3歲小孩到中壢一間知名小兒科就醫，未料醫師看診3分鐘，沒做快篩就斷言小孩流感直接打針，黃女領藥時才被藥師告知醫師開克流感，總共花了690元，立即到馬偕看診，卻遭馬偕醫師打臉，說小孩並沒有得流感，讓黃女直呼「用藥不知道會害到多少小孩」。

▲▼一名黃姓女子在臉書爆料公社貼文，18日三歲孩發燒去中壢一間知名小兒科就醫，醫師看診僅3分鐘就斷言流感。（圖／取自臉書爆料公社）

黃女PO文指出，中壢一間知名小兒科診所沒替小孩量體溫也未做快篩，看診只花3分鐘，就斷言小孩哮喘、流感，直說狀況嚴重需要打針治療，黃女領藥時被藥師告知醫師有開克流感，掛號費200元另外再收410元的藥品費、80元的注射費，總共花了690元，黃女直呼「費用比大醫院還貴」。

黃女進一步表示，醫師開了一堆藥，一次要吃3包藥粉和3種藥水，讓她感覺不對勁馬上再到馬偕看診，沒想到馬偕的醫師幫小孩照完X光跟快篩後表示，小孩並沒有哮喘，也沒有流感。黃女斥責那間小兒科醫師「根本是亂開藥」，更酸「生意還好到要排隊！這樣的用藥不知道會害到多少小孩。」

最後，黃女提到，她打去衛生局也是愛理不理，直呼「非要到有小孩被這個醫生看出問題了才願意處理吧！」也勸告其他人小心，「注意這間生意超好的誇張診所」。

▲▼一名黃姓女子在臉書爆料公社貼文，18日三歲孩發燒去中壢一間知名小兒科就醫，醫師看診僅3分鐘就斷言流感。（圖／取自臉書爆料公社）

▲▼一名黃姓女子在臉書爆料公社貼文，18日三歲孩發燒去中壢一間知名小兒科就醫，醫師看診僅3分鐘就斷言流感。（圖／取自臉書爆料公社）

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關鍵字：中壢,小兒科,診所,流感,打針,馬偕

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