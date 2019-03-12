彰化診所「高薪」徵護理師！她一看待遇驚：我標準太高？　網喊正常

▲護士示意圖（圖／達志／示意圖）

網搜小組／綜合報導

每個人、每個行業所定義的「高薪」標準都不同。根據人力銀行統計，「護理師」的市場薪資，平均月薪應有32K至38K，不過有位網友日前上人力銀行網站時，看到彰化一間診所在徵護士，還特別標註「高薪」，不過原po往下看到待遇後卻吐血了，網友也都說「應該是血壓升高吧」、「南部真的很多都這樣」。

有位網友在臉書粉專「靠北護理師」中貼出人力銀行的網址，只見畫面中彰化的的某間診所正在徵護士，後頭還括號了「高薪」2字，不過往下一看工作待遇，竟是2萬5千元到3萬元，工作內容包含提供病患基本照顧，還有肌肉注射、打點滴等，如果遇到不尋常反應，必要時還要採取急救措施；雖然可周休二日，但需要日夜輪班，讓網友看傻表示，「我好像把高薪的定義，訂得有點高...。」

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▲「高薪」護士 。（圖／翻攝自104人力銀行）

網友看到這數字也感嘆，「我覺得我去搖飲料還比較有尊嚴」、「其實『高薪』是診所名字吧」、「我去麥當勞還有供養，還有透明升遷制度」、「靜脈注射包紮傷口給藥換藥...等等，這些都必須付出心血心力考取證照，以及努力學習才能得到的專業技能，還敢開出這樣的薪資！就是這樣的無知拖累了全台醫護的薪資水準」、「我看完只覺得血壓變高了」。

另外也有人表示這在業界真的很常見，「曾有個中醫診所醫師跟我說：我們診所給的薪資很高！問了之後，24K......」、「我還遇過全職需輪班月薪才21k」、「在南部大部份的雇主把這個數字定義為高薪（真的很諷刺）」。

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