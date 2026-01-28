彰化男用「千元道具鈔」買檳榔賺900元　二度上門踢鐵板

▲男子使用印有影視道具字樣千元假鈔行騙。（示意圖／ETtoday資料照）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化一名邱姓男子因貪圖小利，花了300元網路購買一綑「影視道具」字樣的玩具千元鈔票，前往檳榔店冒充真鈔購物，買了100元檳榔找900元，未料，晚間再度上門行騙時，被店員識破。案經彰化地院審理，邱男坦承犯行，法官認定其行為構成詐欺取財罪，判處拘役50日，全案犯罪所得沒收。

根據判決書記載，邱男於民國114年5月間，以新台幣300元從蝦皮拍賣網站購得一捆玩具鈔票。他明知這些印有「影視道具」的鈔票僅供娛樂使用，竟異想天開用來購物。

去年6月間他騎車前往檳榔店，拿出一張「面額千元」的玩具鈔，向店員購買價值100元的檳榔。店員一時不察，收下假鈔後，不僅交付檳榔一包，還找零900元真鈔給邱男，邱得手後隨即離去。

店員不久後發現鈔票右下角印有「影視道具」，氣憤不已。未料同日晚間9時許，邱男竟再度上門，企圖以同樣手法購買香菸。這次店員早有警覺，當場識破並揭發其惡行，隨即報警處理。

案件審理過程中，邱男於警詢及法院訊問時均坦承不諱，法官認定他貪圖小利，以欺騙手段造成店家財產損失，未賠償店家損失，判處拘役50日，得易科罰金。