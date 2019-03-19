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國民黨蕭景田重披戰袍參選立委　轟執政黨主政無方

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▲中華民國農會理事長蕭景田將參選2020立委選舉。（圖／記者唐詠絮攝）

▲中華民國農會理事長蕭景田將參加2020立委選舉，角逐彰化縣第4選區國民黨立法委員候選人。（圖／記者唐詠絮攝，以下同）

記者唐詠絮／彰化報導

中華民國農會理事長蕭景田，七年前競選彰化縣第四選區立委失利後，轉而關注台灣農業發展，蕭景田說「農會是根、商業是本，爭取南彰兩鐵共構，地方的未來要用國會灌注心血是應該要做的」，將重披戰袍、投入明年國民黨區域立委選戰，希望讓彰化縣的經濟能起飛。

蕭景田指出，他雖然一度回到到餐飲業，但面對執政黨「主政無方，鬥爭有力」，民進黨主政的中央政府，有如以酬庸方式派任農委會主委，更換頻繁、越換越離譜，擔憂如此下去將會拖垮台灣農業的優勢，農村產業更加蕭條，農民更飽受大豐收、貨卻賣不出去的慘境。

▲中華民國農會理事長蕭景田將參選2020立委選舉。（圖／記者唐詠絮攝）

蕭景田表示，如今台灣卻反而得依賴高雄市長韓國瑜成為台灣農民新的「救世主」，但員林市升格鐵路高架化，卻沒有相對等帶動地方建設與經濟，在鄉親各界勸進下，才決定重披戰袍，才決定加入明年南彰化第4選區、區域立委的選戰。

▲中華民國農會理事長蕭景田將參選2020立委選舉。（圖／記者唐詠絮攝）

▲中華民國農會理事長蕭景田將參加2020立委選舉，前立委鄭汝芬（左）的女兒謝衣鳳也將參加彰化縣第3選區國民黨立委選舉。

面對10個月後的2020立委選舉，國民黨在2018彰化地區勝選，已有多人表態挑戰彰化縣的民進黨現任立委，前立委鄭汝芬的女兒謝衣鳳將在第3選區，現任全國農會理事長的前立委蕭景田與縣議員張錦昆等人將爭取第4選區黨內提名；第2選區除國民黨前立委陳杰、及縣議員張瀚天等多人都有意願角逐，將與陳素月、黃秀芳與洪宗熠3席現任民進黨籍立委等人捉對廝殺。

▲中華民國農會理事長蕭景田將參選2020立委選舉。（圖／記者唐詠絮攝）

▲中華民國農會理事長蕭景田將加入2020立委選舉，國民黨地方民意代表基層里長幾乎全到場參加。

第一選區立委補選才剛結束，柯呈枋以5千餘票差距搶下國民黨彰化唯一一席立委，而陣前落馬的民進黨前鹿港鎮長黃振彥也表明了在2020將再與柯呈枋直球對決。

▲中華民國農會理事長蕭景田將參選2020立委選舉。（圖／記者唐詠絮攝）

而現任彰化縣第4選區民進黨立委陳素月則透國國會辦公室表示，政黨政治的競爭是民主政治的常態，而自由民主可貴之處，就是任何想替社會國家做事的人，都可以參與選舉。蕭景田前立委今日宣布參與2020年的立委選舉，本人表示予以尊重，也預祝他能順利獲得國民黨的提名。素月目前仍和往常一樣，堅守崗位、督促政府的政策與施政，盡力完成鄉親託付的事情。

▲中華民國農會理事長蕭景田將參選2020立委選舉。（圖／記者唐詠絮攝）

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關鍵字：2020大選,蕭景田,韓國瑜,彰化縣

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