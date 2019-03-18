國民黨立委補選僅拿1席　黃暐瀚：韓流不如去年勢不可擋





▲韓國瑜。（圖／記者洪正達攝）

政治中心／綜合報導

第二波立委補選結果16日出爐，民進黨成功守住新北、台南立委席次，擊退高雄市長韓國瑜努力輔選的候選人鄭世維、謝龍介，也打臉許多民調及資深媒體人預測。曾預測國民黨4席全上，結果慘遭打臉的資深媒體人黃暐瀚對此表示，「這場補選證明了韓流不再如去年那般勢不可擋」。

資深媒體人陳揮文日前在政論節目中大膽預測，「國民黨會4席全拿，大家可以等選後來驗證」，認為高雄市長韓國瑜的「韓流」效應不但沒有退燒，反而比第一波立委補選更熱。最終結果卻顯示，國民黨只守住彰化1席，陳揮文為此在開票直播上，被東森主播吳宇舒虧有沒有被打臉的感覺？但他仍堅持說「不會」，但接著又在另一節目上公開道歉。

黃暐瀚也在選前預測「國民黨4席立委全拿」，認為「韓流戰清流」、「禿子、燕子、漢子戰小英」，國民黨4席全上是不用懷疑的。如今立委補選落幕，國民黨只贏1席的結果，讓他18日在臉書上發文表示，「真的，今天一整天，臉都覺得腫腫的。」

黃暐瀚說，預測錯了就要認，找出原因，檢討改進，自己確實要好好反省。選舉也是一樣，哪裡有傷？何處仍強？如果不肯面對問題，終究無法解決問題。事實證明，這場補選證明了韓流不再如去年那般勢不可擋，韓粉依舊挺韓，但中間選民是否漸漸跑掉？從很想看，到看到膩，甚至看得很煩？

黃暐瀚表示，其中轉變的原因，除了親藍媒體「過度曝光」、親綠媒體「不斷醜化」之外，真假韓粉在網路上的「不斷混戰」，藍營內部「袖手旁觀」也可能是原因。

▼黃暐瀚說，這場補選證明了韓流不再如去年那般勢不可擋。（圖／翻攝自黃暐瀚臉書粉專）

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