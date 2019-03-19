台獨是最錯誤的一招！周錫瑋：賴清德選總統，苦日子要來了

▲周錫瑋。（資料照／記者楊亞璇攝）

政治中心／綜合報導

日前宣布要投入2020國民黨內初選的前台北縣長周錫瑋對於前行政院長賴清德表態參選總統，他認為是「台灣的苦日子要來了」。他說，賴清德的說法及作法僅是凸顯民進黨現在無法說服民眾台灣的經濟能夠繁榮、安定，所以才用台獨這招，「但台獨是最錯誤的一招」；他也提到2020是一場「要獨、不獨」，也就是「有錢賺、沒錢賺」的選舉。

周錫瑋19日上午舉行記者會，提到賴清德宣布參選2020，他說，賴清德也好、蔡英文也罷，「兩個都只會恐嚇人民的政客而已」。另外他18日也在臉書發文，「賴清德參選總統，台灣的苦日子要來了」，更批評，賴清德的說法及作法僅是凸顯民進黨現在無法說服民眾台灣的經濟能夠繁榮、安定，所以才用台獨這招，「但台獨是最錯誤的一招」，周錫瑋認為2020是一場「要獨、不獨」，也就是「有錢賺、沒錢賺」的選舉。

周錫瑋表示，賴清德是「務實的台獨工作者」，他則是「忠實的中華民國捍衛者」，也指出賴清德要獨，台獨會毒死台灣經濟，所以他是「獨孤求窮」，一旦台獨，台海就會緊張，外資就不敢進來，甚至會抽退，也會關上兩岸經貿的大門。

周錫瑋也直指，賴清德是「徹頭徹尾拿台獨騙選票的政客」，除了幾句漂亮話，安慰獨派，他做過什麼事往台獨的路上前進？最後他指名「蔡英文、賴清德，你們倆怎麼說？」