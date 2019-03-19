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林俊憲爆拒絕蔡英文約見「直接登記」　賴清德：去見了更沒禮貌

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▲▼蔡英文、賴清德。（圖／記者屠惠剛、徐文彬攝）

▲蔡英文、賴清德。（圖／記者屠惠剛、徐文彬攝）

政治中心／綜合報導

前行政院長賴清德18日領表登記民進黨內總統初選，被視為賴清德子弟兵的民進黨立委林俊憲19日表示，賴清德不會登記完然後說不要選，林更爆料，在得知賴清德參選後，蔡英文總統曾邀請賴清德見面，，但賴個人認為，如果都要登記初選，若再去見總統，豈不是更不禮貌？所以昨天就直接完成登記。

賴清德昨突拋出參選2020震撼彈，正面迎戰先前已經表態爭取連任的蔡英文，林俊憲今於《POP Radio》受訪時爆料，蔡英文在得知賴清德參選後，曾邀請賴清德見面，但賴清德認為，都已經決定登記初選，若再去見總統，「豈不是更不禮貌？」所以昨天就直接完成登記。

▲林俊憲受訪。（圖／Hit Fm《周玉蔻嗆新聞》製作單位提供）

▲林俊憲受訪。（圖／Hit Fm《周玉蔻嗆新聞》製作單位提供）

賴清德正面挑戰蔡英文，會不會接受協調？林俊憲強調「賴清德不會登記完然後說不要選」，也證實賴清德與利錦祥曾會面，但只是向分析選或不選的利弊，賴清德則回應「我會嚴肅思考」。

外界認為賴清德立委補選有功才選總統，林俊憲表示，中間的改變轉折應該是賴清德回到台南，聽到基層對民進黨的看法，尤其賴清德很長一段時間沒有公開活動，接觸到很多人，登記參選的想法應該已經有一段時間，加上補選時，賴清德的精神體力都投入，「不會因為一場補選，就決定參選總統」。

是否造成民進黨分裂？林俊憲表示，初選機制沒有拉很長，民進黨4月2日協調、4月10日至4月12日民調，這與區域選舉不一樣，黨內稍微聞到火藥味就已經結束了，甚至打贏初選也沒有意義，還是要贏得明年大選，他強調，就準備走完初選，讓蔡賴接受民意檢驗，而不是搖旗吶喊，「我可以說我支持賴，但不是否定掉蔡」。

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關鍵字：賴清德,蔡英文,2020總統大選,2020,林俊憲

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