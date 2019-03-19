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採購新型F-16V戰機！蔡英文：政府審慎評估後決定

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▲F-16V。（圖／翻攝自洛克希德馬丁官網）

▲F-16V。（圖／翻攝自洛克希德馬丁官網）

記者蔣婕妤／台北報導

總統蔡英文19日上午接見中華民國空軍子弟學校旅美加校友聯誼會回國參訪團時指出，新型的F-16V戰機在性能、需求、後勤保養上，都有無可替代的優勢，是政府審慎評估後的決定，她強調，「不求戰，不畏戰，全力維持區域的和平、穩定與繁榮的原則，不會有任何改變」。

蔡英文指出，「防衛固守、重層嚇阻」是當前的國防戰略，空中武力，當然是這個戰略下的重中之重。她相信大家都注意到，國防部已經向美國提出購買新型的F-16V戰機的邀價書，「外面對我們採購的價格、機型，有一些不正確的資訊，甚至是「假消息」，國防部已經做出更正」。

蔡英文強調，新型的F-16V戰機無論在性能、需求、後勤保養上，都有無可替代的優勢，這是政府審慎評估後的決定，「我相信這個採購案，會得到國人支持」。

蔡英文提及，距離1992年臺灣上一次向美國採購戰機，已經過27年。距離1997年第一架F-16服役，也已經過了22年。這二十幾年來，空軍弟兄姊妹們「捍衛領空，捨我其誰」的決心，相信大家都有目共睹。讓飛行員有高性能的戰機可以飛，不僅強化了飛行員的安全，也強化了中華民國整體國防的能量。「當然，不求戰，不畏戰，全力維持區域的和平、穩定與繁榮，這樣的原則，我們不會有任何改變。」

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