保皇派出手！　27綠委連署：全力支持蔡英文連任

▲綠委挺蔡英文記者會。（圖／記者屠惠剛攝）



記者徐政璿／台北報導

民進黨18日展開總統大選黨內初選登記，行政院前院長賴清德聲稱民進黨處境比2008年還險峻，決定勇敢承擔並前往登記。在賴清德登記隔天，包括英系掌門人陳明文在內等22名民進黨立委在議場前召開記者會聲援，力挺蔡英文連任。有連署的但沒現身的有、蔡適應、黃秀芳跟鄭運鵬。

陳明文表示，看到今天的媒體、在野黨的操作，還有廣大「支持者的憂慮不安已經達到最高點」，我們召開這個記者會表達我們的憂心和呼籲。



陳明文說，第一，看到國民黨、特定媒體的做法，正以這件事見縫插針，分化民進黨，削弱本土的力量。

第二，執政就有包袱，包袱應該共同承擔。過去三年，面對中國越來越大的打壓，習近平正式啟動「一國兩制」併吞台灣的進程，國家經濟、各種改革亟待開始，國家急需振衰起敝的時候。蔡英文勇敢面對史上最大的壓力，努力改革國家，把台灣帶上正確的軌道，總體經濟開始成長、重大改革開始啟動，國際社會紛紛支持台灣，成績大家都看得見。但這也讓蔡總統成為北京的眼中釘，藍軍的箭靶，反改革者去之而後快的對象。



第三、在這個時刻，作為執政團隊的一員，我們要呼籲：承擔不是「一個人」，真正的承擔，是能團結最多的人。而蔡英文是最能團結社會最大力量，團隊對外的人。就像蘇貞昌院長，承接院長工作後，一一的解決過去留下的問題，和團隊共同努力。



第四，這次補選的經驗告訴我們，唯有團結才能克服內部分裂的因素，只有團結才能獲得勝選。面對紅、藍合流，面對北京嚴厲的挑戰。為了不讓國家脫離正確的軌道，我們沒有內戰的本錢，沒有讓對方見縫插針的本錢，民進黨必須團結，必須集合最大的力量來面對下一個挑戰。

挺小英綠委名單：



陳明文（英系）、蘇震清（英系）、羅致政（英系）、莊瑞雄（英系）、吳琪銘（正國會）、陳歐珀（正國會）、王定宇（海派）、蔡易餘（英系）、鄭寶清（英系）、楊曜、施義芳（英系）、蔡培慧（英系）、邱泰源（英系）、劉櫂豪（英系）、吳玉琴、江永昌（英系）、 郭正亮、管碧玲（謝系）、黃秀芳（正國會）、蔡適應（正國會）、趙天麟（謝系）、張宏陸（蘇系）、陳靜敏、、鄭運鵬(新系)、吳焜裕、林岱樺、余宛如等跨派系成員。但蔡易餘、黃秀芳、蔡適應、張宏陸、鄭運鵬今沒到現場。