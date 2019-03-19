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批蔡英文太糟糕　張善政：賴清德如果當選新潮流會更囂張

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▲▼賴清德領表選總統。（圖／記者屠惠剛攝）

▲賴清德領表選總統。（圖／記者屠惠剛攝）

政治中心／綜合報導

前行政院長賴清德投入黨內總統初選掀起政壇議論。對此，前行政院長張善政批評蔡英文執政實在太糟糕，「我要是賴清德，我也會出來」，但是他也分析，如果賴清德當選的話，新潮流會比現在更囂張。

張善政認為，蔡英文執政實在太糟糕，除了只會跟對岸嗆聲，其他什麼事也做不好，「眼看2020年她就要斷送民進黨江山，賴要是不出來，難道眼睜睜坐視民進黨失掉政權嗎？」

張善政分析，雖然賴清德明年不見得會當選，但是至少可以鞏固他在民進黨內的地位，同時，也可以讓人看到民進黨自己也不能忍受蔡英文的無能，藉此贏得一絲絲尊重，到了2024年的選舉，優先候選人就非賴莫屬。

張善政表示，自己與賴清德一起處理過許多事，「他曾說我們是難兄難弟！他給我的感覺，能力絕對比蔡英文好許多倍，但這並不代表我就會支持賴清德選總統。」兩個理由：賴所屬的民進黨新潮流搶資源的醜態讓人生厭，若是賴當選，新潮流會比現在更囂張（我完全同意柯P說「新潮流是國家禍害」）；第二，我不支持台獨。

張善政說，大家都很清楚蔡英文的維持現狀是假的，她在國內拚命去中，國際上拚命拉攏美日，但是美日對台灣經濟幫不上太多忙，再加上前瞻計畫、離岸風電，以空前的速度在淘空台灣經濟和財政；至於賴清德在支持台獨的理念下，想必國際上台灣加速被邊緣化，國際經貿組織一個也進不去，如何搞好台灣經濟，令人好奇。

張善政喊話，我們不希望台灣政治、經濟都被淘空，大家明年投票時就要睜亮眼！

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關鍵字：張善政,賴清德,蔡英文

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