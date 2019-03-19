換領大陸駕照可透過APP　平潭12日發出「線上申請」第一張

▲平潭發出第一張台胞線上申請駕照。（圖／翻攝平潭時報）

記者蔡紹堅／廈門報導

平潭12日發出第一張台胞線上申請的駕照（駕駛證），領照人是來自嘉義的侯志暘，他透過「台陸通」APP申請，並在平潭通過大陸機動車駕駛員考試的科目一考試（筆試），領到平潭交警支隊核發的C1駕駛證。

侯志暘是第一名透過APP申領到大陸駕駛證的台灣人，在此之前，台灣民眾申請駕駛證換領，必須本人到場（交管單位）預約申請。

平潭2012年開放台胞換領大陸駕駛證的業務，並於今年結合「台陸通」APP推出線上預約申請的功能，台灣民眾只要在APP上提出申請，繳交台胞證、台灣駕駛證以及本人相片，再通過科目一考試（電腦筆試），繳納60元人民幣後，便能取得大陸的駕駛證。

平潭交警支隊車輛管理所駕管科科長陳建平指出，為方便台胞申請大陸駕駛證，平潭交警大隊車輛管理所還推出台胞「隨到隨考、當天拿證」服務，一天就能完成作業。

此外，台陸通APP也在「申請預約大陸駕照」頁面提供駕考科目一模擬試題，讓使用者在家裡就能練習試題。

「台陸通」APP於2018年3月上線，有線上申請台胞證、線上申請考駕駛證、線上註冊銀行卡、線上申請電話卡，以及訂購船票等功能。