　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

高雄—平潭快輪固定開航　今抵平潭銷售額破1.1億

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼貨物抵達。（圖／翻攝自微博／中國平潭）

▲高雄—平潭快輪航班進入常態化，第二班今（24日）抵平潭。（圖／翻攝自微博／中國平潭）

記者蔡紹堅、蔡浩祥／台北—平潭報導

高雄市長韓國瑜主政後，高雄—平潭快輪航班進入常態化，第二班今（24日）抵平潭。陸方人士透露，預計以三大渠道分流銷售，一是銷往福州、長三角地區；二是在平潭設立台灣農漁產品交易市場；三是透過小額貿易市場，向遊客及當地居民銷售，按每半月一次航班，而本次航班市值已破1.1億（新台幣，下同）

平潭方面表示，本次航班載有水果、冰鮮凍品、果汁、快件貨物共107個標準櫃，市值約1.1億；其中，各類農漁產品共78櫃、775.5噸，市值約3567萬元，無論市值、數量皆超過首航

此外，平潭將建立台灣農漁產品交易市場，平潭口岸將成為台灣農漁產品進入大陸的主通道。目前，有關方面正在加快規劃，完善政策，繼續推進各項基礎設施建設。

據了解，為解決台灣果農銷路問題，平潭方面還特別採購剛摘採的鳳梨、蓮霧、釋迦等時令水果。

▲▼首批平潭－高雄首航貨運已在20日上午10時30分，順利抵達平潭港。（圖／華岡集團提供）

▲平潭方透露，本次航班無論市值、貨量皆超過首航。（圖／華岡集團提供）

平潭方面指出，隨著今年下半，京台高速平潭段通車，及明年福平鐵路的運行，平潭將構建與台灣海鐵及海陸空聯運的物流大通道，對加強兩岸經貿和人員往來意義重大。

高雄市同業局指出，大陸是高雄水果主要出口地區，鳳梨、蓮霧、金煌芒果及木瓜都極受歡迎，尤其鳳梨銷售成長最為顯著，去年鳳梨出口較2017年成長近3倍。

23日舉行的記者會上，高雄市副市長葉匡時致詞強調，定期航班的開通不只有銷售農漁產品，讓農漁民得到更好的收入，更重要的是其他百工百業也因此有了「貨出去、人進來」的可能性。

ET快訊
曾之喬陷憂鬱症想退出演藝圈！「根本沒人CARE我」
孫女半臉毀容被囚2週！阿嬤趕到搶救..渣男下跪：別告訴我媽
山友爬一半見「3人座沙發」　領隊急拉人下山：祂們圍一圈了

關鍵字：韓國瑜,高雄,平潭,貨輪,農漁產品

點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

四川自貢半年連9震！市民：頁岩氣開採害的

推動中國成為人才強國　陸國務院印發《中國教育現代化2035》

獨／不甩陸委會祭出罰則　廈門海滄區再聘台籍社區主任助理

陸委會計畫修法放寬限制　未來陸配可考導遊、領隊等4類專技考試

煞車失靈撞向輔助斜坡巷道　內蒙礦企意外釀21死29傷

華聞快遞／湖北稅務系統2018年辦理各項稅收減免5400億元

高雄—平潭快輪固定開航　今抵平潭銷售額破1.1億

「百科全書式」史學家李學勤辭世！曾提倡「和諧非壓迫」

中國承諾額外採購1000萬噸美大豆　川普計劃3月見習近平

全新賓士車來了！她興奮開10分鐘「車體秒裂3cm」　網心疼：先練車技啦

斯亞尬舞一半「奶罩全露」　羅志祥急喊卡：再給我一次機會

插畫家「超直白」認整型！　拆紗布「真貌現形」網讚：好正

駁火影片曝光！女警遭近距離開槍　驚險閃過...「連開15槍」擊斃兇嫌

台大恐怖男施暴3女友再道歉！　藏滿「前任裸照」她驚：有我名字

日本妹「3個月沒洗澡」街頭討抱 實測台灣人熱情度可愛才是重點？

用「魚」發電！ 高二生釣出靈感 獲工程學科一等獎 有望赴美參展

舞獅後腳猛力一跳柱子竟倒了　歪頭傻眼貓咪：啊怎麼回去？

鳴人遇基友佐助...2人浴室狂奔　魔性影片網笑翻：到底跑多久

咘咘連推4下...結局ＧＧ　BO妞反擊「表情成亮點！」

新北屁孩載妹「殺人式超車」　Gogoro車主被擊落呆看離去背影

四川自貢半年連9震！市民：頁岩氣開採害的

推動中國成為人才強國　陸國務院印發《中國教育現代化2035》

獨／不甩陸委會祭出罰則　廈門海滄區再聘台籍社區主任助理

陸委會計畫修法放寬限制　未來陸配可考導遊、領隊等4類專技考試

煞車失靈撞向輔助斜坡巷道　內蒙礦企意外釀21死29傷

華聞快遞／湖北稅務系統2018年辦理各項稅收減免5400億元

高雄—平潭快輪固定開航　今抵平潭銷售額破1.1億

「百科全書式」史學家李學勤辭世！曾提倡「和諧非壓迫」

中國承諾額外採購1000萬噸美大豆　川普計劃3月見習近平

全新賓士車來了！她興奮開10分鐘「車體秒裂3cm」　網心疼：先練車技啦

四川自貢半年連9震！市民：頁岩氣開採害的

梁詠琪素顏真面目曝光！美肌一關「臉上1特徵現形」網看傻：OMG

推動中國成為人才強國　陸國務院印發《中國教育現代化2035》

ET搶開箱／樂高福特野馬「全台首試」　讓辦公室陷入瘋狂的大玩具

IN．美妝／韓妞都在曬的霧面唇膏　擦起來顯色又滋潤

ABL／吳永盛加盟夢想家　陳世念：幫張耕淯分擔拖地

「韓國瑜沒退燒！」王浩宇分析網路聲量　潘孟安成「最大驚奇」

中油苦吞價差　明天汽油不調整、柴油小漲0.4元

沖繩現場／王柏融打擊技巧好　火腿監督：很像鈴木一朗

「小鷹俠」加盟紅人 　與佩拉薩競爭游擊大關

大陸熱門新聞

她興奮開全新賓士車　車體秒裂3..

氫化爐爆炸！男遭「火柱噴射」衝..

佔路肩堵救護車！她下跪求讓道…..

13歲女童靠代寫作業　月入4...

機車撞計程車！後座女拋飛爆頭亡

娶同學媽媽　男大生：第一眼就迷..

高雄—平潭快輪固定開航　今抵平..

以權謀財色　網路沙皇落馬遭雙開

小米9「沙漠桌布」爆抄襲蘋果

即／內蒙古礦井事故　至少20死..

26歲空姐離奇墜樓毀容！失憶4..

廊橋技藝列急需保護非物質文化遺..

陸為「習慣用法」修改字典讀音

特斯拉Model 3提早到貨上..

更多熱門

相關新聞

市長任內首度出訪星馬　韓國瑜強調有四目的

高雄市長韓國瑜任內首度出訪星馬，就在桃園機場接受訪問，強調這次出訪總共有四個目的以外，還特別強調行程保密到家就是不希望提前「見光死」，不過就在媒體詢問韓國瑜刻意穿上西裝，韓國瑜說：「不要小看我，老以為我是土包子，我也是有西裝的」。

即／五甲停車場傳爆炸！小轎車燒成廢鐵

萬人暴動看韓國瑜　散場失物招領「奇物」應有盡有

三萬人頻打斷韓國瑜講話　只顧喊「選總統」！

三重萬人造勢創舉！侯友宜致電支持　「三子」湊齊

讀者迴響

發燒話題

好樂迪 錢櫃 鱷魚先生 鹽水蜂炮 乙武洋匡 宋仲基宋慧喬 王令麟 橋本有菜 羅志祥 郭台銘 愛紗離婚 文化大學失火 鈕承澤 華航罷工 嵐Arashi 昆凌懷孕 流感 王令麟 唐鳳家暴 孫其君 郭婞淳退休 廖峻中風 林俊傑演唱會 習近平 肉圓惡爸 長榮空姐 王令麟 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 米津玄師 陳昱安 地震 王令麟 KKBOX風雲榜 普悠瑪內幕 李光洙認愛 比基尼登山客 玄彬孫藝真 張柏芝 劉詩詩吳奇隆 王令麟 防彈少年團BTS JHBL 優適活 誰摔死了李新 王令麟 嚴凱泰逝世 網紅空姐 徐若瑄 周子瑜 孫安佐 王令麟 蔡英文 吳寶春 黃曉明 安迪 袁惟仁昏迷 丁守中 王令麟 木村拓哉 戴資穎 膝蓋痛 柯文哲 柯P 王令麟 林書豪 九二共識 董梓甯 館長 王令麟 傅崐萁 高嘉瑜 韓國瑜 賴清德 王令麟 西野加奈 金庸病逝 王心凌 王令麟 郭泓志引退 聲林之王 蒼井空 王令麟 興富發 東森寵物雲 劉寶傑 港珠澳大橋 王令麟 趙麗穎馮紹峰 費玉清引退 吉澤明步 王令麟 理科太太 S.H.E 范冰冰 鄧超孫儷 蔡依林 泫雅 E'Dawn 王令麟 林青霞 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 聲林之王 吳宗憲 周湯豪 統一發票 王令麟 迪麗熱巴 福原愛 希爾思評價 五月天 馬如風猝逝 鹿晗關曉彤 王令麟 林志玲言承旭 郭雪芙 王令麟 蔣友柏離婚 川普 停班停課 陳偉殷 王令麟 草莓網 林宥嘉 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 王令麟 火星 波多野結衣 飛碟 信用卡比較 王令麟 X檔案 田中千繪 賈靜雯修杰楷 王令麟 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫 隋棠 王令麟 曾莞婷 刮刮樂 尼斯湖水怪 周天成 王令麟 聲林之王 盛竹如 希爾思 乃木坂46 王令麟 動物王國 新垣結衣 5566 威力彩 王令麟 楊冪離婚 王柏融 王令麟 金門防疫戰 司法院釋字第748號解釋施行法 元宵節

熱門新聞

土水師傅鞋髒不敢進超商！龍井小7妹妹超暖舉動

30歲女「那邊爆腫像西瓜」：是狗害的

登百岳被跟！領隊嚇見急拉人下山

媽祖神轎狂搖衝濁水溪！原因有玄機

孕婦跪求白沙屯媽祖「救我爸」被酸　她回應了

蝴蝶轉強颱！今全台有雨「南部等好久了」

網激推！好市多「懶人新神物」

快訊／5566第4位團員合唱《無所謂》　

4歲女童胃破長短腳　竟是鬼父母變態凌虐

蔡瑞雪「我們公開了」緊牽許凱皓

5566開唱當晚…王少偉發文了！

阿公幫顧7天狂傳60多張「狗孫寫真」

《還願》恐懼蔓延！網點名「日月明功虐死案」

21歲媽淹死「出生5天嬰」棄屍　2月後變白骨　

日河流驚現3.4公尺深海大烏賊

更多

最夯影音

更多

斯亞尬舞一半「奶罩全露」　羅志祥急喊卡：再給我一次機會

插畫家「超直白」認整型！　拆紗布「真貌現形」網讚：好正

駁火影片曝光！女警遭近距離開槍　驚險閃過...「連開15槍」擊斃兇嫌

台大恐怖男施暴3女友再道歉！　藏滿「前任裸照」她驚：有我名字

日本妹「3個月沒洗澡」街頭討抱 實測台灣人熱情度可愛才是重點？

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【白色情人節】

抽LINE POINTS！ 只要加入好房網LINE完成個人化設定，就抽520的LINE POINTS喔！

ET行動法庭

司法要正義，大聲挺人權！資深司法記者蘇位榮帶你解讀司法、捍衛正義！

過年到！最強刮神是你嗎？

蒐集新春圖示開刮，日日抽7-11熱咖啡，週刮蘋果AirPods還有澳門機票大獎拿不完！

雲端最有錢 讓你變有錢

每周一、周三下午1點10分鎖定ETtoday準時播出

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面