高雄—平潭快輪固定開航　今抵平潭銷售額破1.1億

▲高雄—平潭快輪航班進入常態化，第二班今（24日）抵平潭。（圖／翻攝自微博／中國平潭）

記者蔡紹堅、蔡浩祥／台北—平潭報導

高雄市長韓國瑜主政後，高雄—平潭快輪航班進入常態化，第二班今（24日）抵平潭。陸方人士透露，預計以三大渠道分流銷售，一是銷往福州、長三角地區；二是在平潭設立台灣農漁產品交易市場；三是透過小額貿易市場，向遊客及當地居民銷售，按每半月一次航班，而本次航班市值已破1.1億（新台幣，下同）。

平潭方面表示，本次航班載有水果、冰鮮凍品、果汁、快件貨物共107個標準櫃，市值約1.1億；其中，各類農漁產品共78櫃、775.5噸，市值約3567萬元，無論市值、數量皆超過首航。

此外，平潭將建立台灣農漁產品交易市場，平潭口岸將成為台灣農漁產品進入大陸的主通道。目前，有關方面正在加快規劃，完善政策，繼續推進各項基礎設施建設。

據了解，為解決台灣果農銷路問題，平潭方面還特別採購剛摘採的鳳梨、蓮霧、釋迦等時令水果。

▲平潭方透露，本次航班無論市值、貨量皆超過首航。（圖／華岡集團提供）

平潭方面指出，隨著今年下半，京台高速平潭段通車，及明年福平鐵路的運行，平潭將構建與台灣海鐵及海陸空聯運的物流大通道，對加強兩岸經貿和人員往來意義重大。

高雄市同業局指出，大陸是高雄水果主要出口地區，鳳梨、蓮霧、金煌芒果及木瓜都極受歡迎，尤其鳳梨銷售成長最為顯著，去年鳳梨出口較2017年成長近3倍。

23日舉行的記者會上，高雄市副市長葉匡時致詞強調，定期航班的開通不只有銷售農漁產品，讓農漁民得到更好的收入，更重要的是其他百工百業也因此有了「貨出去、人進來」的可能性。