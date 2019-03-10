8台灣里長當平潭村委主任　陸委會：涉及違法將約談調查！

▲文山區忠順里里長曾寧旖在平潭擔任村委執行主任。（圖／翻攝海峽衛視）

記者蔡紹堅／台北報導

廈門市海滄區政府先前公開招聘台籍社區主任助理，近日又傳出有8名台灣村里長在平潭擔任9個村委會、社區居委會的執行主任，其中包含台北市文山區忠順里的里長曾寧旖。對此，陸委會表示，村、社區居民委員會是陸方基層行政組織，國人擔任陸方村、社區居民委員會執行主任等職務，涉及違反兩岸條例第33條規定。

據陸媒《中新社》2月底的一篇報導，曾寧旖在平潭綜合實驗區擔任「婦聯兼職副主席」以及嵐城鄉上樓村的「執行主任」，並且還被福建省婦聯授與「三八紅旗手」的榮譽稱號。曾寧旖還在報導中表示，「兩岸社區交流不再局限於走走看看的形式，現在我和大陸的社區管理同仁一起想辦法、解決問題，就像一家人一樣。」

陸委會10日指出，村、社區居民委員會是陸方基層行政組織，國人擔任陸方村、社區居民委員會執行主任等職務，涉及違反兩岸條例第33條規定，「對於涉案的案例，本會將配合內政部依法進行行政調查，查證違反規定的事實，並須給予當事人陳述意見的機會，在充分斟酌當事人陳述內容及調查事證的結果，並注意當事人有利及不利事項等相關程序下，再認定個案是否違反法律規定。」

至於當事人「里長」的身份，陸委會表示，並不影響個案的處罰，但涉及地方自治事項之監督管理，將由主管機關內政部進一步檢視研處。

▼行政院大陸委員會。（圖／記者蔡浩祥攝）