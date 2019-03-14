迎3000台胞就業、再增農漁航線...平潭設登陸「第一家園」

▲平潭距離台灣68海里（120公里）。（圖／記者蔡紹堅攝）

大陸中心／綜合報導

福建平潭是大陸距離台灣最近的地方。全國人大代表、福建平潭綜合實驗區管委會主任林文耀13日稱，為台而設的平潭綜合實驗區，今年爭取新增台企300家、落地創業就業台胞3000人；探索台胞任職公務員、參政議政的具體途徑；開通更多平潭至台灣縣市的新航線，做大農漁產品交易和物流貿易量。

中共中央總書記習近平10日參加十三屆全國人大二次會議福建代表團審議時提出，兩岸要應通盡通，提升經貿合作暢通、基礎設施聯通、能源資源互通、行業標準共通，努力把福建建成台胞台企登陸的「第一家園」。

▲福建平潭綜合實驗區管委會主任林文耀。（圖／記者陳政錄攝）

據《中新社》報導，在中央推動下，林文耀表示，平潭正在探索「一島兩標」，即大陸標準和台灣地區標準在平潭島內包容共存、互認互通，「這或許能為平潭島和台灣島之間，鋪架68海里的『兩岸黃金通道』、『兩岸親情通道』。」

具體來看，林文耀說，平潭會推動經濟、社會、文化等領域探索「一島兩標」，涵蓋制度、模式、行業技術標準、人才資質認定等各個層面，目前已有170名台籍建筑師、規劃師註冊備案，53名台籍導遊、醫師、教師落地執業。

報導指出，因平潭和台灣徵信互通，32名台胞已在平潭參加醫保社保，不少台胞通過平潭金融機搆貸款買了房。平潭還設立兩岸仲裁中心，用台灣有關規定、台灣律師解決涉台爭執糾紛。

林文耀說，圍繞「行業標準共通」，平潭還將徵詢台胞意見和需求，進一步擴大對台資質資格採認。平潭今年目標爭取新增台資企業300家，新增落地創業就業台胞3000人，實施兩岸英才行動計劃和創業就業引領計劃，推進100名台灣專才的招聘工作。

▲平潭一景。（圖／記者蔡紹堅攝）

他還表示，平潭打造「台企台胞登陸的第一家園」路徑明確，即除繼續融合兩岸的行業標準外，今年還將探索台胞進入公務員隊伍、參政議政的具體途徑；面向台胞推行集金融服務於一體的「麒麟卡」；還將開通平潭至台中、台北、高雄之外的新航線，發揮已建成的台灣農漁產品交易市場作用，做大兩岸農漁產品交易和物流貿易量。

林文耀稱，平潭正在建設國際旅遊島和自貿區，對台「知名度」大為上升，「『一島兩標』讓台灣的老百姓看到大陸的誠意、包容和開放。」