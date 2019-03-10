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當平潭村委主任被指違法　忠順里里長喊冤：只是教社區營造

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▲台北市文山區忠順里的里長曾寧旖擔任平潭村委執行主任。（圖／翻攝海峽衛視）

▲曾寧旖參加海峽論壇的社區交流活動。（圖／翻攝海峽衛視）

記者蔡紹堅／台北報導

8名台灣里長在平潭擔任9個村委會、社區居委會執行主任的事件近日被熱烈討論，陸委會10日表示，村、社區居民委員會是陸方基層行政組織，國人擔任相關職位已涉及違法，主管機關內政部認定後可開罰。不過，里長也有話要說，台北市文山區忠順里的里長曾寧旖告訴《ETtoday新聞雲》，她到平潭只是參與基層社區營造交流，與政治無關，也不是全職工作，又沒支領薪水，「我還常說，我們是台灣之光，把台灣社區營造的成功經驗推廣出去。」

據陸媒報導，曾寧旖是平潭綜合實驗區嵐城鄉上樓村的「執行主任」，也是平潭綜合實驗區的「婦聯兼職副主席」，近日更被福建省婦聯授與「三八紅旗手」的榮譽稱號。對於這些職務及稱號，曾寧旖表示，大部分都是對方給的，或受邀的，她也不是特別在意，對她來說，就是類似一個諮詢顧問的角色，「我也沒有印名片，簽合約，或拿這個職位來做什麼。」

曾寧旖指出，她從事的是基層的社區營造工作，一個月到平潭幾天，就是做基層交流而已，分享自己在社區營造的經驗，不是全職工作，沒有支領薪水，也不在公部門上班，「我只是教他們台灣成立社區志工隊的方式，還有如何營造社區特色等，這又不涉及政治，也跟《兩岸人民關係條例》規範的黨、政、軍沒有什麼關係。」

曾寧旖強調，她不只跟大陸交流社區經驗，也會跟日本等國家交流，從來沒有什麼問題，是現在兩岸關係緊張，才被特別提出來討論，「我還常說，我們這是『台灣之光』，把台灣社區營造的成功經驗推廣出去，像大陸的很多村子，就對台灣『志工』不領薪水，為社區奉獻的精神非常敬佩，想向我們學習。」

另外，許多人認為，擔任台灣的里長還到大陸當村委主任，情況要比一般民眾嚴重。對此，陸委會表示，里長身份並不影響個案的處罰，但涉及地方自治事項之監督管理，將由主管機關內政部進一步檢視研處。

▼陸委會副主委邱垂正。（圖／記者蔡紹堅攝）

▲陸委會副主委邱垂正。（圖／記者蔡紹堅攝）

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關鍵字：兩岸人民關係條例,里長,村委主任,平潭,村委執行主任,曾寧旖

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