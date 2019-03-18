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賴清德角逐總統　蔡育輝：台南市國民黨議會黨團予以祝福

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▲對於前台南市長、前任行政院長賴清德宣布角逐民進黨總統提名一事，台南市議會國民黨團書記長蔡育輝指出，國民黨議會黨團予以祝福。（圖／記者林悅攝）

▲對於前台南市長、前任行政院長賴清德宣布角逐民進黨總統提名一事，台南市議會國民黨團書記長蔡育輝指出，國民黨議會黨團予以祝福。（圖／記者林悅攝）

記者林悅／台南報導

對於前台南市長、前行政院長賴清德宣布角逐民進黨總統提名一事，台南市議會國民黨團書記長蔡育輝指出，台灣是民主國家，任何人只要符合法律條件，都可以從事任何公職的選舉，各政黨也都有權利推出各自最強的候選人，國民黨議會黨團予以祝福。

蔡育輝說，賴清德提出當選後將特赦阿扁的論述，目的無非是為選總統，爭取台獨及深綠的支持，至於選後會怎麼做？是個問號；賴清德也多次自稱是「務實的台獨工作者」，一旦他當了國家的領導人，他會否宣布獨立？是否會把台灣帶到戰爭的邊緣？這是令所有國人憂心的問題，他必須要說清楚講明白。

蔡育輝指出，國民黨團要提醒國人注意的是賴清德是個什麼樣的人。他曾為了議長選舉結果不是他所支持的人，234天拒絕進入議會，完全藐視法律規定，視法治如無物。不論他是在台南市長或行政院長任內，他是最不顧民生疾苦的首長，他大幅調漲公有市場租金及房屋稅，尤其是房屋稅的調幅平均高達81％，還往前追溯15年，是六都裡唯一採取追溯者，讓市民負擔沈重，苦不堪言。行政院長任內宣稱薪水太少可跟老闆要、台灣平均薪資4萬8、還創造香蕉帶皮水煮沾醬油的養生方法，難怪他能榮膺網友封的「幹話王」封號。

蔡育輝指出，台南市曾因登革熱防治不力，造成112位市民死亡，賴清德卻始終未曾向市民道歉，這些投機、玩弄法令及高傲、沒有慈悲心的人格特質，夠資格擔任國家領導人嗎？ 能夠讓廣大的台灣人民信任嗎？我們很擔心一旦賴清德當了國家領導人，會不會完全變成失控的火車，對台灣人民帶來毀滅。

蔡育輝說，國民黨團也要提醒國民黨中央黨部，要儘快且明確的推出總統人選，勿破壞黨內團結；對於各地立委選舉，也要推出最強棒來協助總統選舉的固票，勿像過去只要推派得出人就行，務必推出最強的立委人選，才能得到更多選民的支持。

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關鍵字：賴清德,總統,蔡育輝,國民黨,議會黨團

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