高嘉瑜讚賴清德「最後的絕地武士」　網回：蔡英文是尤達比較強

民進黨內總統初選，你支持賴清德還是蔡英文？ 賴清德登記參選黨內總統初選，你會認同他？還是支持蔡英文競選連任？ 賴清德勇敢承擔，我挺他！ 蔡英文守護台灣，我挺她！ 投票結果 116 票 21.64 % 420 票 78.36 % 總計 536 票。





▲前行政院長賴清德領表參選總統初選。（圖／記者屠惠剛攝，下同）

政治中心／綜合報導

前行政院長賴清德18日宣布，投入民進黨總統大選初選，直接挑戰總統蔡英文拼連任，為台灣政壇拋下一枚震撼彈。擁有「港湖女神」稱號的民進黨籍台北市議員高嘉瑜對此表示，自己一直說賴清德是「民進黨最後的絕地武士」，值此時刻，當然必須出來力挽狂瀾。

賴清德登記總統大選黨內初選時提到，民進黨在九合一選舉大敗，他率領內閣總辭負起政治責任，回到台南全心投入立委補選工作，結果保住基本盤，但深刻感受民進黨處境艱辛，加上日前中國國家主席習近平提出習五點，也公開言明九二共識就是一個中國原則，沒有國民黨說的一中各表，逼迫台灣投降式的一國兩制。

賴清德認為，國民黨因應之道是提出要簽訂和平協議，西藏血淋淋教訓，是和平協議無法阻止併吞，台灣是主權獨立國家，要過自由民主的生活，不做第二個香港，不做第二個西藏，因此2020選舉相當重要，攸關台灣未來，放眼2020年民進黨處境，比2008年險峻，基層非常焦慮，擔心總統輸掉了，立委席次大幅減少，民進黨失去的不僅是政權，台灣主權跟民主一定會遭到空前挑戰跟危機。

賴清德回想，2016年民進黨聲勢大好，當時有勸進聲音，但他認為成功不必在我，全力支持蔡英文競選總統，在他擔任競選總部主委的台南市，蔡英文得票率67.5％全國第一，但今天的險峻來看2020的困局，有許多聲音督促他一定要承擔責任，經過謹慎地思考，覺得既然有為民進黨敗選辭掉院長負起政治責任的承擔，基於這塊土地的使命跟熱愛，應該要有捍衛台灣的承擔責任勇氣，因此決定響應卓榮泰主席的號召，回應基層的期待，登記民進黨內初選，凝聚社會支持力量力往狂瀾。

▲前行政院長賴清德和台北市議員高嘉瑜。（圖／翻攝自高嘉瑜臉書粉專，下同）

針對賴清德登記參選初選，高嘉瑜下午貼出她和賴清德手指愛心的合照稱，「明知不可為而為，越堅困越是勇於承擔，這就是賴清德。我一直都說：賴清德是我們民進黨，最後的絕地武士！」

高嘉瑜說，「現在台灣正面臨中國想透過2020政權易手後簽訂和平協議，改變台灣民主、自由的空前危機，值此時刻，民進黨最後的絕地武士，當然必須出來力挽狂瀾。」

針對「港湖女神」稱讚「賴神」賴清德是「最後的絕地武士」，網友們表示，「賴高配，我就100%支持」、「一直既往支持賴清德」、「賴神出馬，才能把失去的年輕票再度的吸回來，加油」、「支持賴神」。

不過也有不少粉絲強調，「唯一支持蔡總統」、「+<><是表態支持賴神嗎？？我支持小英（PS：如果柯P沒有要出來選的話）」、「雖說我覺得妳很可愛，甚至有種心動，但是，賴缺德的缺德是有目共睹的，妳幫她潑彩，最後會不會被潑糞呢」、「但是蔡英文是絕地大師尤達，比較強吧」、「+<><還是選擇新潮流嗎……」、「這......有點難支持阿= =」、「２０２０只願投給蔡英文，其他通通投廢票！」。