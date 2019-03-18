快訊／蔡英文本週登記參選：「國家正走在正確的道路上」

▲蔡英文。（圖／記者范綱儀攝）

記者楊亞璇／台北報導

前行政院長賴清德宣布投入2020黨內總統初選，18日中午赴黨中央領表登記，拋下震撼彈。總統蔡英文下午也在臉書表示，會在本週登記參選，爭取黨內提名，競選連任總統，「請大家和我走在一起，用行動告訴所有人，我們的國家正走在正確的道路上。」

▼▼▼蔡英文臉書全文▼▼▼

五年前的今天，

學生衝進了立法院。議場內擠滿了年輕人，大聲喊著「捍衛民主、退回服貿」。



那天，我和民進黨所有可以到場的人，都來到議場前，看顧這些學生一整個晚上，直到天亮。那個晚上，我們在階梯上聊了很多，我們都知道，非不得已，人民不會用佔領國會這麼大的動作，來表達自己的意見。



憂心台灣經濟過度傾中，憂心台灣主權受到傷害，也憂心我們引以為傲的民主，面臨危機，就是當時學生們心中的憂慮，也是我當時擔心的事情。



這五年來，發生了許多變化。



當年街頭上的夥伴，有些人現在也投入在不同的領域中，繼續為這片土地貢獻。我也在大家的支持下，接受人民的託付，肩負起守護主權、守護民主的重責大任。



這五年來，我努力證明了一件事：雞蛋不必放在同一個籃子裡，開拓多元市場的努力，讓台灣經濟一樣可以走向世界，讓台灣的觀光客數量一再破紀錄，讓台灣的產品一樣可以賣到全世界。現在，我們已經有四個兆元產業。



但五年來，有一件事沒有改變，就是中國併吞台灣的企圖。不僅不變，甚至力道更強，毫不掩飾地把「一國兩制台灣方案」端上檯面。



我知道執政以來，我和當年走上街頭的年輕人，也有出現意見分歧的時刻。不過，我相信多數的朋友還是會肯定，我也有自信，我是一個捍衛民主，守護主權，一步都沒有後退的總統。



今天是318五週年，我想要跟所有關心台灣民主的朋友說，只要我當總統一天，一國兩制不會發生；只要我們都在一起，台灣會驕傲且自信地走向全世界。



這週四，我即將代表台灣，前往同為「海洋民主」國家的友邦進行訪問。我們要走出去，告訴全世界台灣所堅持的價值和努力。



我也要跟各位朋友報告，我也會在本週登記參選，爭取黨內提名，競選連任總統。請大家和我走在一起，用行動告訴所有人，我們的國家正走在正確的道路上。



#318

#國家走在正確道路上