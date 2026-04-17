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嘉女驚傳「廁所四腳獸」出沒！校方緊急回應：內容均非屬實

▲▼嘉義女中傳出廁所四腳獸。（圖／翻攝Google Maps）

▲嘉義女中傳出廁所四腳獸。（圖／翻攝Google Maps）

記者柯振中／綜合報導

創校逾百年的嘉義女中，自2025年起打破傳統招收30名男學生，近日卻意外捲入「四腳獸」風波。社群平台Threads瘋傳有學生在教學大樓廁所內「繁殖」，引發校友與在校生熱議，甚至有聲音質疑是招收男生導致校風轉變。對此，嘉義女中17日緊急發布聲明澄清，強調網傳內容純屬誇大，真相是男學生為了躲避午休糾察才擠進同間廁所。

Threads洗版「嘉女廁所繁殖」　校友發文引爆99萬人圍觀

一名畢業四年的嘉女校友近期在Threads上發問，詢問校園廁所出現「四腳獸」的傳聞是否屬實。該文一出隨即引發轟動，累積近百萬次瀏覽，留言區更是眾說紛紜，甚至出現「關鍵字在教學大樓五樓」、「男廁變繁殖場」等誇大言論。由於正值嘉女轉型招收男生的敏感時期，不少網友感嘆「當初的單純美好回不去了」。

校方發聲明駁斥　確認為「校園違規」誤會

針對網路延燒的醜聞，嘉義女中今日正式澄清。校方指出，事件發生當下已啟動應變機制並釐清事實。調查結果顯示，該事件純屬「學生違反校園作息規範」，並非網傳的校園性別事件，更強調「男學生闖入女廁」及「在廁所繁殖」等情節均非事實。校方呼籲社會各界停止轉傳未經查證的片面訊息，保護學生隱私。

兩男同學「躲午休糾察」　意外製造四腳獸假象

校方說明，真相是近日有2名男同學在午休時間不想被糾察隊登記處罰「愛校服務」，一時情急之下，兩人竟同時躲進同一間「男廁」隔間，結果被路過學生目擊四隻腳出現，才讓「四腳獸」傳聞在網路上一發不可收拾。

▼嘉義女中傳出廁所四腳獸，校方回應非屬實。（圖／翻攝臉書／嘉義女中）

▲▼嘉義女中傳出廁所四腳獸，校方回應非屬實。（圖／翻攝臉書／嘉義女中）

加強空間管理　高樓層特定區域將時段性管制

為了維護校園寧靜與安全，校方表示將針對教學大樓特定區域進行空間調整。考量高樓層空間使用頻率較低，為避免產生安全死角，未來將改為辦理會議或活動時才開放使用，並加強日常巡查。同時，輔導團隊也已介入，引導學生遵守生活規範，建立正確的法律與行為觀念。

網路訊息斷章取義　校方呼籲：共同守護學子名譽

嘉義女中強調，校方致力於打造安心學習環境，重視每一位來到嘉女的孩子。聲明末段特別溫馨提醒，網路訊息傳遞迅速但往往缺乏脈絡，懇請大眾不要揭露照片或個資，避免對涉事學生造成不必要的心理壓力與名譽傷害。這場「百年女校奇談」，最終證實只是學生為了躲避違規登記而引發的一場校園烏龍。

 
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關鍵字：

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