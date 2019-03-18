命理師：蔡賴配是黃金組合！賴清德先接副手才能當總統

民進黨內總統初選，你支持賴清德還是蔡英文？ 賴清德登記參選黨內總統初選，你會認同他？還是支持蔡英文競選連任？ 賴清德勇敢承擔，我挺他！ 蔡英文守護台灣，我挺她！ 投票結果 131 票 22.39 % 454 票 77.61 % 總計 585 票。

▲蔡英文、賴清德。（合成圖／記者屠惠剛、徐文彬攝）



政治中心／綜合報導

前行政院長賴清德18日宣布登記參與黨內總統初選，掀起政壇議論，外界也好奇，現任總統蔡英文究竟要和誰搭配才能夠順利連任。民俗專家林正義18日在政論節目《驚爆新聞線》指出，「蔡賴配」是民進黨的首選，這樣才拚得過對手。

林正義表示，「蔡賴配」會不會贏，人意天意都要考慮進去，而2020大選年在天干地支的說法叫做「庚子」年，次年就是「辛丑」年，因此在2020有「庚辛」的說法，若蔡英文想要贏的話，必須要有一個新的面貌出現，必須要用「辛丑」年的「辛」打「庚」，蔡英文才有獲勝的可能。

林正義舉出民進黨可能推出和蔡英文搭配的人選，以賴清德來說，若蔡賴配的話是「黃金組合」，且賴清德有潛在的「九五相」，林正義也提醒，「賴清德要先去接副總統，九五才會有位置」。

▲前行政院長賴清德與總統蔡英文。（資料照／記者李毓康攝）



另外，林正義分析各人選屬性也說，如果屬水的蔡英文搭配屬白金的行政院副院長陳其邁的話，效果不佳， 配同樣屬水的鄭文燦兩人是彼此的貴人，如果配屬土的柯文哲兩人是相剋的。

林正義認為，民進黨首選推「蔡賴配」才會拚過對手，蔡英文必須要有一個副手來幫忙，否則，庚子年是個危險年。