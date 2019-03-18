他看完賴清德記者會的感想…「蔡英文和柯文哲都GG了！」

民進黨內總統初選，你支持賴清德還是蔡英文？ 賴清德登記參選黨內總統初選，你會認同他？還是支持蔡英文競選連任？ 賴清德勇敢承擔，我挺他！ 蔡英文守護台灣，我挺她！ 投票結果 157 票 20.66 % 603 票 79.34 % 總計 760 票。





▲蔡英文、柯文哲、賴清德。（合成圖／記者李毓康攝、總統府提供、行政院提供）

政治中心／綜合報導

前行政院長賴清德18日宣布，投入民進黨總統大選初選，直接挑戰總統蔡英文拚連任，為台灣政壇拋下一枚震撼彈。國民黨草協聯盟發起人李正皓在看完賴清德登記參選記者會後，於臉書上發文表示「我只有一個感想：蔡英文與柯文哲GG（遊戲結束）了。」

李正皓表示，總統蔡英文為什麼GG？不用他多說，從新台灣國策智庫今天發表賴清德狂勝蔡英文21%支持度的民調就可知，賴清德與蔡英文的支持度從來不在一個等級上，未來已經註定蔡英文不僅是史上第一個無法連任的現任總統，更會是史上第一個未獲提名的現任總統，這樣的定位將永遠被記錄在台灣民主發展史中，甚至未來有一天將成為某次指考的考題也說不一定。

李正皓提到，至於台北市長柯文哲，在賴清德確定參選總統後，柯文哲出來參選的機率趨近於零。事實上，柯文哲之所以崛起，很大部分來自於蔡英文的軟弱，讓柯文哲間接接收了一大部分綠營的年輕票群。當民進黨候選人換成賴清德後，可以預見的是綠營對於柯文哲的態度將更加強硬，讓本來就在藍、綠兩黨夾縫中的柯文哲生存空間更小，若國民黨也派出足夠強的總統候選人，將2020營造成藍、綠對決的氛圍時，柯文哲基本上就GG了，根本沒有任何參選的空間。

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