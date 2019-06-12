地勤爭罷工支援津貼　長榮航空揭真相：一批人馬，兩塊招牌

▲長榮航空企業工會主張，若遇空服員罷工，長榮航空應給予地勤每日支援津貼。（圖／翻攝自長榮企工FB粉絲專頁）

記者賴文萱／台北報導



桃園市空服員職業工會取得合法罷工權，隨時醞釀發動罷工，長榮航空企業工會則發聲明主張，若真的發生罷工，要求長榮航空應給予地勤人員支援津貼。對此，長榮航空批評，長榮企工高達8成的幹部同時身兼桃空職工的主要幹部，「一批人馬，兩塊招牌」，左手扮黑臉，右手扮白臉，但強調若遇突發事件，公司會依法給予相關酬勞及休息時間。

長榮航空企業工會聲明指出，若空服員實際發生罷工，地勤人員必需在第一線面對旅客的情緒，以及處理簽轉等繁雜工作，為體恤地勤人員於罷工期間的工作負荷，長榮航空應給予罷工期間出勤的地勤人員支援津貼，讓地勤人員有足夠動力面臨這次的挑戰。

對此，長榮航空回擊，長榮企工理事長廖以勤，同時也身兼本次向長榮航空發動罷工投票的桃空職工的理事，長榮企工與桃空職工會所登記地址相同、連絡人及電話相同，也曾經多次使用桃空職工文號行文公司，甚至聯絡人也經常相同。

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長榮指出，長榮企工高達8成的幹部同時身兼桃空職工的主要幹部，是否在操弄「一批人馬，兩塊招牌」—左手扮黑臉，右手扮白臉的手法，實令人難以理解。

▲空服員醞釀罷工，長榮企工也出面爭取地勤支援津貼，對此，長榮航空批評，「一批人馬，兩塊招牌」的手法令人難以理解。（圖／記者季相儒攝）

長榮表示，獲悉有員工反映，長榮企工是選擇性篩選會員，導致公司多數地勤與員工無法加入成為會員，此外，長榮企工也以「買一送一：加入桃空職工就『贈送』長榮企工會員資格」的行銷手法吸收會員。對於長榮企工為何要以上列有違常理的方式募集會員，長榮表示感到困惑，而對於以此種方式所組成的工會是否能「代表」長榮航空全體員工，也提出質疑。

長榮強調，相信員工在面臨任何挑戰，都會堅守崗位，遇有不可預期之突發事件，需要延長工時，公司一定會依法給予相關酬勞及休息時間，必要時也會給予獎勵措施。同時也呼籲長榮企工主導幹部，在關注出勤津貼之餘，更應回歸思考其以桃空職工身份發起罷工對公司地勤人員與旅客所可能造成的不便、負擔與壓力，才是問題的根本，切勿藉此糢糊焦點。

最後，長榮重申，長榮航空是民營公司，必需自負盈虧，公司有責任誠實告知員工，未來如果罷工致使公司發生虧損，為維持公司正常營運所必須採取合法之因應措施。長榮企工的發文才是「挑起空地對立」的原凶，希望長榮企工不要顛倒是非，公司的所有政策一直以來都是本於「所有員工一視同仁，一體適用」的精神在推動與執行。