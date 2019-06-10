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勞資3度協商擬6/20重啟　長榮航空：堅持不設限開放媒體進場直播

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▲▼長榮航空空服員勞資爭議協商。（圖／桃園市空服員職業工會提供）

▲長榮航空勞資爭議協商喬不攏，是否開放直播議題卡關。（圖／資料照／桃園市空服員職業工會提供）

記者賴文萱／台北報導

在勞動部邀集下，長榮航空與桃園市空服員職業工會10日進行再次協商前的會前會，但雙方在會議是否開放直播議題上，仍無法達成共識，經過勞動部、交通部、民航局的斡旋下，雙方將再次進行會前會，並訂6月20日再進行重啟協商第三次會議。

長榮航空對於桃空職工在其發布之新聞稿最後一段中，提及「長榮航空在協商過程中曾表示可接受不直播的協商會議…」，對此長榮航空澄清，這是勞動部的建議，長榮航空並未接受，仍堅持要開放媒體進場直播。

請繼續往下閱讀...

長榮指出，桃空職工不問是非曲直，就抹黑長榮航空，且這已經不是第一次桃空職工仗著會議不公開就公然說謊抹黑，此等行徑嚴重影響雙方互信，對此表達嚴正抗議，這也是長榮航空堅持協商會議必須無條件直播的原因。

▲▼長榮航空空服員勞資爭議協商。（圖／桃園市空服員職業工會提供）

▲對於勞資雙方第三度協商會議，長榮航空堅持不設限開放媒體進場直播。（圖／資料照／桃園市空服員職業工會提供）

「勞資爭議的訴求，只有當事人最清楚爭點所在，應該由勞資雙方自己談，才能有利會議的進行」，長榮認為，勞資雙方對於第三方公正人及專業人士的認知恐有落差，將會成為另一個爭議，實有礙勞資雙方實質協商。

長榮表示，桃空職工提出由台北市勞工局長賴香伶、台灣大學社會學系教授范雲、台北市議員邱威傑等三位擇一擔任主持人，此三位社會賢達人士對於航空專業及此次勞資爭議的掌握度，恐有不足之虞，因此無法接受。

長榮強調，與桃空職工的勞資爭議已引起社會紛擾，也存在諸多疑問，無論媒體、社會大眾及空服員都有知道事實真相的權利，因此長榮航空堅持開放媒體進場直播，不設任何限制由勞資雙方自行協商，以公開透明的方式接受社會的檢視與公評。

▲▼桃園市空服員職業工會醞釀發動罷工，勞動部今天邀請長榮航空、工會召開協商會前會。（圖／記者紀佳妘攝）

▲桃空職工表示，不拒絕直播，但必須在三個公平、對等的前提下進行。（圖／記者紀佳妘攝）

桃空職工對此也發出聲明表示，針對正式會議進行模式，雙方目前仍無共識，近期會再次召開會前會討論，待形成共識後才會確認是否於6月20日召開正式會議。工會也重申，不拒絕直播，但必須在三個公平、對等的前提底下進行，包含由第三方公正人士主持、開放專業意見進場協商、直播應限定次數等。

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關鍵字：桃園市空服員職業工會,空服員工會,交通部,空服員罷工,長榮航空

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