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奇美醫親子共讀　讓寶寶感受溫暖及愛

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▲父母是孩子生命裡第一位老師，如果父母樂於閱讀，小孩自然耳濡目染受到影響，並可從親子共讀的親密過程中，感受到溫暖與愛。（圖／記者林悅翻攝）

▲父母是孩子生命裡第一位老師，如果父母樂於閱讀，小孩自然耳濡目染受到影響，並可從親子共讀的親密過程中，感受到溫暖與愛。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

近幾年政府、學校、圖書館……，都在倡導『親子共讀』，鼓勵父母與孩子一起閱讀，究竟『親子共讀』如何在母嬰分離的重症單位引領風潮？奇美醫院護理部加護病房護理長陶菁指出，父母是孩子生命裡第一位老師，如果父母樂於閱讀，小孩自然耳濡目染受到影響，並可從親子共讀親密過程中，感受到溫暖與愛！

護理長陶菁說，眾所週知，孩子的早期經驗，會影響他的一輩子，所以父母跟孩子共讀會影響他對閱讀的態度和印象。國際閱讀學會會長威廉斯在2000年接受訪問中強調：「父母是孩子生命裡第一位老師，如果父母樂於閱讀，小孩自然耳濡目染受到影響，並可從親子共讀的親密過程中，感受到溫暖與愛！」。

在少子化的台灣，每個孩子都是父母的寶貝，早期的親子共讀可促進嬰幼兒閱讀與學習能力及語言發展，更可以達到更好的親子互動。研究發現：及早養成閱讀習慣且喜歡閱讀的孩子，能夠從閱讀中獲得想像力的啟發與創造力的培養。

不但對孩子的腦力、語言等發展都很有助益，長大後各方面的表現多半也較為優異，尤其當父母參與孩子閱讀歷程，除了與孩子一同享受閱讀帶來新奇體驗的樂趣外，也讓孩子深刻感受到父母的愛護與關懷，進而健康快樂地成長、茁壯。

但對父母及家庭而言，原本滿心歡喜期待新生嬰兒的誕生，卻因早產或病情需要立即被送入新生兒加護病房或病房治療，這種非預期的經驗，會導致父母極大的壓力及家庭運作過程改變。研究指出新生兒加護病房之早產兒父母親，易因母嬰分離無法執行父母親的角色功能，而引發焦慮不安與備感壓力。

因此，奇美醫學中心母嬰醫療團隊秉持『以家庭為中心』之照護理念，根據亞爾斯博士提出的新生兒個別化發展性照護及評估照護措施，在提升早產兒照護品質之際，同時也重視父母親的壓力和需求，引導「常站在床旁卻不敢碰觸孩子」、或「不知道自己到底能為寶貝做些什麼？」的父母與新生兒建立親子互動，而『親子共讀』~~則是最佳的媒合。

奇美醫學中心自產前門診、產後病房、嬰兒室、病嬰室、兒科病房及兒科加護病房都設立了『親子共讀』童書專區，提供前來陪伴孩子的家屬使用，自孕產過程即在門診向孕產婦推廣，提供孕期父母知悉，養成唸書給胎兒聽的習慣，亦或摸著肚子和寶寳交流講話，鼓勵父母透過語言的溫暖給予最美好的胎教，並讓腹中寶寳透過聽覺刺激大腦發展，促進語言學習能力。

產後更於母嬰所屬病房提供童書，鼓勵前來陪伴之家屬唸書。回首推廣之初，許多家屬聽到「親子共讀」難免露出疑問眼神：「這麼小，聽得懂嗎？」，但其實親子共讀最重要是「共」字，意即「分享Share」，激盪出的是「親子互動」；因為當父母在朗讀童書時，為表達其意境，父母會放慢語調、溫柔喜悅的聲音能幫助寶寶建立安全感、情緒更穩定，甚至激發出孩子趣味反應。

當父母藉由增加與孩子眼神交流、聲音的接觸，同步感受到當爸爸媽媽的美好後，則會再變化出其他有趣的朗讀方式，一來一往的良性親子互動時光，進而提升親子依附關係，無形中也減輕了因母嬰分離的父母親無助、擔憂與壓力。

自2018年7月推展至今，奇美醫學中心母嬰照護團隊自產前門診、產後病房及嬰兒室共推展1600人次，若因早產或病情需要被迫母嬰分離的寶寶，更是鼓勵家屬於陪伴時間執行，在病嬰室達約790人次，尤其令人感動的是寶寶在加護病房期間，父母親在了解親子共讀的影響力後，2018年7月至今執行了1000多人日次，讓心情常隨著嬰兒病情像在坐雲霄飛車的父母，創造了與寶貝許多溫馨甜蜜的時光。

護理長陶菁強調，『親子共讀』是父母與孩子共處的親密時光，書本是開啟孩子看世界的一扇窗，而父母是閱讀的領航員，引領孩子打開書本，進入書中奇妙有趣的世界、發掘智慧的寶庫，開啟閱讀之鑰，就握在你我手中。「翻開一本書，開啟一個世界」，父母除了賦予孩子一雙翱翔的翅膀，也不妨參與其中，一起領航飛向浩瀚的書海，確是一舉多得的美事。

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關鍵字：奇美,親子共讀,寶寶,溫暖,

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