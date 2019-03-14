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親餵兒子喝母乳！婆婆狂酸「導致小孩黏妳」她聽傻　網笑：餵牛奶黏牛嗎

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▲哺乳,嬰兒,餵奶,母乳,奶瓶,嬰兒哺乳,嬰兒哺乳（圖／記者姜國輝攝）

▲許多媽媽都會親餵母乳。（示意圖／記者姜國輝攝）

網搜小組／綜合報導

母乳對寶寶而言是最棒的食物之一，許多媽媽在孩子出生後都會親餵母乳。一名女網友卻被酸「就是這樣才導致小孩比較黏媽媽」，讓她忍不住傻眼，說兒子是她照顧、她把屎把尿、她幫忙洗澡「他不黏我難道黏郵差？」看到貼文後，許多媽媽都很有感「孩子黏媽媽有什麼不對嗎」、「我也是被一樣的話ㄉㄧㄤ過」。

「什麼叫『餵母奶就算了，還親餵，就是這樣才導致小孩比較黏媽媽』」，一名女網友在臉書《爆怨公社》表示，她的兒子都是她照顧，不黏她難道黏郵差。原PO忍不住翻白眼，說餵母奶是礙到誰，「我就窮啊！買不起奶粉，只能給我兒子喝母奶不行嗎？不行嗎？不行嗎？」

請繼續往下閱讀...

原PO最後直呼，「這麼希望我兒子黏妳們，不會把自己的奶也掏出來給他吸噢！」她也透露這樣講的對象就是她的婆婆「她不是嫌母奶不好，她很支持小孩喝母奶，只是她一直認為小孩比較黏我，沒那麼黏他們，是因為餵母奶」、「害我現在被想親近我兒子的長輩講話了」。

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寶寶,喝奶,奶瓶,牛奶,嬰兒。（圖／達志／示意圖）

▲通常寶寶都會黏爸媽。（示意圖／達志影像）

看到貼文後，許多人也看傻，「小孩黏媽媽是犯法嗎？天經地義的好不好」、「我沒餵母奶兒子也是黏我黏到不行」、「其實餵不餵母奶，孩子都會黏主要照顧者咩」、「哪個小孩不黏爸媽」、「你回：餵牛奶會黏（牛）嗎」、「母湯喔……我婆有一度想掏他奶餵，嚇屎我」、「所以喝配方奶的孩子該黏誰？奶粉罐？」

不少媽媽則是心有戚戚焉，「之前我餵母乳，還被說『妳就是都閒閒才有辦法餵母乳』我聽到差點吐血，餵母乳哪裡來的閒啊」、「我也被說過，還曾被說：小孩太黏媽媽不好，媽媽不同姓，是外人」、「我也常聽到這種話，不然就是說『蛤？啊這樣你知道你寶寶喝多少嗎？你要知道他喝多少了啦！不要再親餵了啦』」。

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