6月再降一波！iPhone缺優勢...陸售價3次下跌「新供應商拚銷量」

▲去年9蘋果公司推出了3款新機，但卻被部分果粉批評「沒有特殊的改變」。（圖／翻攝自中新經緯，下同）

大陸中心／綜合報導

蘋果公司（Apple）在2018年9月一口氣推出了3款新機，卻被部分果粉批評「規格沒有特殊改變」，讓蘋果股價下跌，甚至連供應商都受到影響，只能以降價來拚銷量。iPhone雖在3月時已第三次下調在大陸的售價，第一手機界研究院院長孫燕飆表示，「今年6月份還會有一輪新的降價。」

綜合陸媒報導，蘋果去年12月底在大陸官網上展開「折抵換購的活動」，用戶可拿自己的舊iPhone來折價換新機，或是以更優惠的價格購買iPhone XR、iPhone XS兩款手機。而在今年1月，京東、天貓、蘇寧、拼多多等電商平台陸續將iPhone系列的售價下調，其中包含iPhone XS、iPhone XS Max等最新款機型。

▲孫燕飆指出，由於蘋果在3月份沒有發布新品，因此預計4月底透過降價帶來的銷量增長效應會減弱。

隨後，天貓、蘇寧、京東等電商平台在3月時又再一次下調iPhone售價，雖然在大陸市場的需求比起2月份下滑了67%，百度對iPhone的搜索次數也下滑47%，但從電商平台給的數據來看，降價確實有明顯效果，iPhone的銷量因此得到大幅提升。

根據《中新社》報導，經過3月份的降價之後，包括iPhone XS MAX、iPhone XS等新機在內的iPhone產品售價已在大陸創下歷史新低。例如，天貓蘇寧易購旗艦店iPhone XS 64G、256G售價比官網低了人民幣1400元（台幣約6400元），分別為7299元（台幣約3.4萬元）、8699元（台幣約4萬元）；而iPhone8、64G僅僅不到4000元（台幣約1.8萬元）。

▲預估今年6月iPhone在大陸的售價會再度下跌。

根據報導，第一手機界研究院院長孫燕飆指出，3月初iPhone這波應該算是赤裸裸的降價行為，對iPhone產品整體的銷量產生了明顯變動，不過iPhone今年沒有增加新訂單，因此這3波的降價對打開供應鏈通路有很大幫助，而短時間內也會帶來一些市場效果。

孫燕飆認為，「今年6月份還會有一輪新的降價。」她也說，造成這種降價是市場倒逼所產生的，必須要注意的是iPhone的毛利率給足了降價的空間；另外，6-7月時蘋果將迎來新的下單週期，到時也會有新的供應商進駐，因此會造成產品成本下降。