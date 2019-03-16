影／10米高哆啦A夢亮相　樂園「還原10主題街景」上海開幕

大陸中心／綜合報導

上海靜安大悅城14日晚間舉行「SKY RING x 哆啦A夢愛的秘密道具樂園」的開幕儀式活動！樂園裡頭還原了十多個街景，還有一個10米高的巨型哆啦A夢氣球亮相在摩天輪前，圓圓腦袋、大大的眼睛，加上胖嘟嘟的身材，勾起不少人的童年回憶。而這波活動將延續到2020年3月為止。

▲哆啦A夢、大雄和他的好朋友一同在台上跳起《哆啦A夢之歌》。（圖／翻攝自《中新社》，下同）

開幕儀式當日，哆啦A夢、大雄、靜香、胖虎以及小夫5人一同在台上跳起《哆啦A夢之歌》，俏皮模樣讓觀眾們都捨不得放下手機。愛的秘密道具樂園獨家還原「任意門」、「大雄的房間」等十多個主題街景，讓觀眾近距離體驗哆啦A夢帶來的神奇魔力，想像著自己置身在奇妙、溫暖的夢想世界。

▲愛的秘密道具樂園內還原了10多個主題街景。

在樂園裡最吸睛的就是98米高的彩虹摩天輪，8F的摩天輪出口前有間禮品店，最重要的是，9樓廣場還有超可愛的巨型哆啦A夢氣球，吸引遊客搶著拍照。除了主題街景的拍照點之外，園內也限時推出哆啦A夢主題艙廂、摩天輪包艙下午茶，以及哆啦A夢限定版周邊大放送等等，帶著大家一同走進童年回憶。

▲98米高的彩虹摩天輪前還有一個巨型哆啦A夢氣球。

根據《中新社》報導，上海靜安大悅城的總經理危建平表示，這場哆啦A夢的活動展出是完全沉浸式的，摩天輪的引導區裡規劃了哆啦A夢化身成蛋糕店店長、郵局裡的郵差、博物館的員工等等，除此之外，連在摩天輪裡的每一節艙廂都有牠的身影，甚至還能尋找到牠身邊的神秘道具。