提前10天迎來首批候鳥　數十萬鳥兒陸續回大陸「最北濕地」

▲首批候鳥提前10多天回歸七星河國家級濕地自然保護區。（圖／翻攝自《中新社》，下同）

大陸中心／綜合報導

黑龍江省雙鴨山市寶清縣的「七星河國家級濕地自然保護區」有「最北濕地」之稱，近日迎來首批從南方回歸的候鳥，比起去年，整整提早了十幾天，估計接下來將會有數十萬隻陸續飛回此地。

據了解，七星河國家級自然保護區距離雙鴨山市100公里、距離寶清縣則有40公里，而七星河中下游與富錦、友誼縣、五九七農場交界。保護區內的自然景觀可說是保持得非常完整，具有豐富的生物多樣性特點，成為三江平原保持最完整的濕地生態系統之一。

▲金色的蘆葦點綴在一片白茫茫的大雪中顯得十分耀眼。

從長江流域北歸的候鳥們在經歷漫長、艱辛的飛行之後，又會再次回到七星河濕地保護區駐足、覓食、休憩，形成一道獨特的生態景觀。根據《中新社》報導，每年最早飛回來的候鳥是「丹頂鶴」，牠們有著一身潔白的身軀，頭頂皮膚裸露呈鮮紅色，是一種體態優雅、顏色分明的鳥。

▲之後將會有數十萬隻候鳥陸續回歸保護區。

除此之外，野鴨子、紅嘴鷗、白骨頂雞這些候鳥也在濕地內隨處可見；而東方白鸛、白枕鶴、鴻雁、白鷺、蒼鷺等在大陸國家級保護鳥類也常常看得見牠們的身影。七星河濕地管護站管護員李德海表示，到目前為止，監測到的一級重點保護鳥類丹頂鶴有十多隻、東方白鸛10隻，其它鳥類則有將近千隻，「比去年提前了十幾天，接下來將有數十萬隻候鳥陸續歸來。」