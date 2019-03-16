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大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

華聞快遞／內蒙古烏蘭察布市　蘋果數據中心開工建設

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▲Apple目前是美國境外現金持有量的第一名。（圖／路透社）

▲內蒙古蘋果數據中心開工建設。（圖／路透社）

《內蒙古》內蒙古烏蘭察布市　蘋果數據中心開工建設

蘋果(烏蘭察布)數據中心項目3月15日在內蒙古自治區烏蘭察布舉行開工儀式，該數據中心是蘋果公司在中國北方建立的第一個數據中心，將100%使用可再生能源。據了解，2018年2月烏蘭察布市曾與蘋果公司舉行iCloud中國北方數據中心項目合作協議簽約儀式。（中新社）

《山東》專家獻策山東精品旅遊發展　應與非遺保護相結合

山東省精品旅遊高峰論壇16日在濟南舉辦，來自北京、浙江、香港等多地的專家學者以及山東16地市的旅遊集團等400餘人參會，獻策山東精品旅遊發展應以「旅遊+健康」產業為雙輪驅動力，同時，還應與非物質文化遺產保護相結合。（中新社）

《新疆》新疆推進電力體制改革　市場化交易電量逾465億千瓦時

能源大區新疆持續推進電力體制改革，2018年市場化交易電量達到465.2億千瓦時，約占疆內售電量41%，占比增加8個百分點。這不僅降低了相關工商企業電價成本，還促進了新能源消納。（新華社）

《河南》河南省兩萬餘市場主體接受隨機檢查　隨機抽查合格率為95%

河南省市場監管局16日指出，在其近期進行的「雙隨機、一公開」市場集中整治行動中，河南省「三小」食品隨機抽查合格率達95%。據了解，此次檢查結果將記於企業名下，並在國家企業信用信息公示系統（河南）上公示。（新華社）

▲▼上海松江,上海,松江,松江區,上海松江區,上海松江泰晤士小鎮。（圖／CFP）

▲滬郊吸引優秀人才「回流」。（圖／CFP）

《上海》滬郊吸引優秀人才「回流」　建立鄉村振興「本地人才庫」

上海2017年啟動了首批優秀人才的回流工程，30名優秀人才回流到崗，在社會上引起了廣泛關注，此次啟動的第二批人才回流工程，進一步擴大了選人用人的範圍，加大了專業類優秀人才的回流力度，優化了鄉鎮基層的人才結構，形成了鄉村振興的「本地人才庫」。（新華社）

《廣東》粵港澳大灣區境外高端和緊缺人才可享個稅優惠

大陸財政部、國家稅務總局日前發布通知，廣東省、深圳市按內地與香港個人所得稅稅負差額，對在大灣區工作的境外（含港澳台）高端人才和緊缺人才給予補貼，該補貼免徵個人所得稅。（新華社）

《河北》醫療垃圾問題曝光　河北保定迅速排查整治

針對廢舊塑料市場存醫療廢物交易、個別企業用醫療垃圾破碎料加工再生料等問題，河北省保定市委、市政府高度重視，連夜成立聯合調查處置組和四個專項線索排查組，所屬市縣衛健、公安、市場監管、環保等部門迅速行動，依據報導線索，對重點區域連夜排查。（中新社）

《湖南》中國自主設計軌道交通車輛　首獲「設計界奧斯卡」iF獎

中車株洲電力機車有限公司16日指出，由該公司自主設計的五模塊儲能式現代有軌電車獲得2019年德國iF設計獎。該獎有「設計界奧斯卡」之稱，這是中國完全自主工業設計的軌道交通車輛首次獲此殊榮。（中新社）

▼中國自主設計軌道交通車輛，首獲「設計界奧斯卡」iF獎。（圖／中新社）

▲▼獲2019年德國iF設計獎的五模塊儲能式現代有軌電車。（圖／中新社）

ET快訊
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余天破5萬票宣布當選　支持者嗨翻擠爆總部
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關鍵字：華聞快遞,蘋果,iCloud,Apple,內蒙古

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