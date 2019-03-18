黑鯊遊戲手機2將亮相　雷軍誇口媲美iPhone

▲ 黑鯊遊戲手機 2。（圖／翻攝自雷軍微博）

科技中心／綜合報導

中國大陸手機品牌小米家族旗下品牌紅米（Redmi）和黑鯊科技（BlackShark）預計將於今（18）日下午和晚上接力發表新機，紅米預計將推出紅米7和紅米7 Pro，黑鯊科技則將帶來黑鯊遊戲手機2。

紅米發表會將於今日下午率先登場，由小米集團副總裁、紅米品牌總經理盧偉冰負責上台主持，這將是他進入小米集團後首次主持新品發表會。陸媒《搜狐》報導指出，小米董事長雷軍透露盧偉冰在彩排時表現非常出色，他也相信定價在千元內（約新台幣4500元內）的紅米7將會帶給用戶超凡的體驗。

另外雷軍17日也在微博發文指出，黑鲨科技的執行長吳世敏已經向他介紹黑鯊遊戲手機2的規格，他透露，這款手機將採用驍龍855處理器、液冷3.0散熱技術、非異形螢幕，並具備跑車外型。雷軍也強調這將會是款足以媲美iPhone觸控的手機，「兩指變四指，四指變六指，分分鐘大神操作」。

此外，因為定位為遊戲手機，所以黑鯊遊戲手機2還具備獨立圖像處理晶片搭全程DC調光，同時還具備主機模式和掌機模式，「黑鯊2完全遊戲機的感覺！」。雷軍也在文末暗示黑鯊遊戲手機2的亮點不只這些，他強調「發布會上還有大招要放」。

另一方面，有了先前小米9備貨不足導致首賣取消的慘痛經驗，雷軍在文中不忘調侃自己，「專業級遊戲手機，黑鯊2應該定價多少？我建議他們提前多備貨！！！」

▼雷軍曝光黑鯊遊戲手機2的部分規格。（圖／翻攝微博）