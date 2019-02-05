腸道微生物影響高矮胖瘦？港中大投入億元追蹤10萬新生兒

▲新生兒示意圖。（圖／pakutaso.com）

大陸中心／綜合報導

為了處理嚴重、罕見的兒科病症，香港兒童醫院12月18日已正式啟用，便於後續收集病例及數據來助於推動兒科疾病的研究。此外，香港中文大學成立卓越兒童健康研究所，2019年1-3月啟動粵港合作，推動第一個10萬名嬰兒的健康成長計劃，同時也投入4000萬元港幣（台幣約15731.1萬元），建立研究所所需的基礎建設。

研究所已開始執行一項長期追蹤研究，香港中文大學醫學院院長陳家亮指出，兒童的腸道微生物會影響其成長，例如高矮肥瘦，或是思想和疾病，「而人體有兩套基因圖譜，一套是父母給予，我們無法改變，至於另一套是腸道微生物，這是有機會改變的，從小改變比長大再來改還要更好」。

▲港澳兩地追蹤新生嬰兒已長達10年。（寶寶示意圖／北市聯醫提供）

事實上，港澳兩地追蹤新生嬰兒已長達10年，包括收集其血液、唾液及糞便等樣本，並且進一步探討可否能透過改變兒童的腸道微生物群，來達到治病甚至預防的效果，讓兒童們都能健康成長。

近年來研究顯示，嬰兒出生前3年的成長確實有機會影響自身發展，包括智力及患病風險，而港中大也希望朝這方向多做研究，藉此減低兒童患病風險。同時，陳家亮也提到，「卓越兒童健康研究所將有助粵港澳大灣區的醫學合作」。

中大教學醫院的威爾斯親王醫院已招募了近200名嬰兒，廣東省則於2019年1-3月期間開始招募。港中大已投入4000萬元港幣（台幣約15731.1萬元），建立卓越兒童健康研究所所需基礎建設，包括生物庫、實驗室設備等，預計未來的研究項目達過億元港幣投入。