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電子菸其實比香菸還毒　專家曝：上癮機率高一倍

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▲▼菸稅,菸捐,長照法修正案,長照。（圖／記者張一中攝）

▲電子煙對人體的危害其實比香菸還大。（示意圖／記者張一中攝）

大陸中心／綜合報導

大陸中央電視台昨（15）日在「315」晚會中報導提到，「電子菸」在一些年輕的消費群裡很流行，他們總覺得和香菸相比沒什麼危害，甚至當成了戒菸的替代品。不過，根據研究調查證實，許多人人認為電子菸危害比香菸小，「因而讓吸食的青少年成為菸癮者的機率，比沒碰觸（電子菸）的人整整高出1倍。」

據央視財經報導，「世界衛生組織調查」曾顯示，在一些國家的年輕非吸菸者中，電子菸的流行率迅速上升；事實上，「電子菸」是透過電池提供能量，驅動霧化器加熱「菸彈」內的液體形成煙霧，最後供使用者吸食，而且大多數的電子菸液中都含有「尼古丁」。

據悉，電子菸中的尼古丁為「霧狀尼古丁」，也是一種成癮度高的物質；而電子菸的主要溶劑是「丙二醇」，它會讓皮膚及黏膜產生刺激性，一旦過度使用就會造成接觸性皮膚炎、落髮、知覺異常、腎臟及肝臟損害等等，甚至有部分電子菸的補充液被檢驗出含有甲醛、乙醛等致癌物。

世界衛生組織駐華代表高醫生提到，「不吸菸的青少年如果開始使用電子菸，日後開始吸菸的可能性是沒觸碰電子菸的青少年的2倍，也就是說，電子菸讓青少年成為吸菸者的機率整整高出1倍。」

▲大量抽菸恐導致「伯爾格病」。（圖／翻攝自百度百科）

▲目前並沒有任何證據證實電子菸有助於戒菸。（示意圖／翻攝自百度百科）

電子菸在美國一些地區已被列入菸草製品，而在日本及一些歐洲國家則把它當做醫藥產品來管理。報導中也提到，雖然大陸國家市場監督管理總局、大陸國家煙草專賣局去年曾發布通告，禁止向未成年人出售電子菸，但是有大多數的企業打著科技公司的名義，將電子菸當成一種產品來銷售，這也代表缺乏有效監管。

據了解，電子菸與傳統紙菸一樣存在著「二手菸」的問題，因為電子菸的煙霧是由電池供能所產生，煙霧大小可藉由零件調整而改變。有研究指出，電子菸煙霧的微粒濃度比傳統紙煙高出大約40%，而且在室內使用2小時後，室內的多環芳香烴（PAHs）濃度、金屬鋁濃度及可吸入性微粒濃度都會大幅增加。

此外，目前並沒有任何證據證實電子菸有助於戒菸，專家也建議，有意願戒菸的民眾，應尋求有效的戒菸管道，或讓醫師針對個別的狀況，提供可協助戒菸的輔助藥物，藉此達到戒菸效果。

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關鍵字：電子煙,315晚會,香煙,戒菸,二手菸,尼古丁

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