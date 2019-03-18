水果攤之子繁星拚上高醫有洋蔥　張家鑫：希望可以治好爸爸的病

▲彰化員林高中張家鑫拚高醫，為父親治病。（圖／記者唐詠絮翻攝）

記者唐詠絮／彰化報導

18日大學繁星放榜，彰化員林高中共錄取48人，國立大學有26人，其中數理實驗班學生張家鑫家為低收入戶，家庭經濟來源靠擺攤賣水果，他沒有補習，卻通過高雄醫學大學醫學系第一階段，張家鑫說，希望學醫可以研究治好爸爸的病症。

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▲18日大學繁星放榜，彰化員林高中錄取國立大學有26人。（圖／記者唐詠絮翻攝）

張家鑫畢業於埤頭國中，當時國中基測考得5A成績可以上台中一中，原來錄取台中一中，卻選擇就近進入員林高中就讀，卻不僅在課業上維持全校前1%，校內英文演講比賽、生物學科能力競賽也奪得第一名。

張家鑫屬低收入戶，父親中度殘障又患有腦瘤、動脈瘤等嚴重疾病，母親為輕度殘障，患有胡桃夾綜合症。父親必須每天到醫院打針減緩疼痛，母親也因為要長期陪父親到彰化基督教醫院治療，就乾脆在院外以賣水果維生。

張家鑫在音樂上，也會演奏小提琴及國樂，曾有幾次登台演出的經驗。更可貴的是個性樂觀、體貼溫暖，父母親的病痛讓他懂得學會好好照顧親人及關心身旁的朋友們，是班上許多同學的心靈夥伴。他說：「我真的很想從事醫療的工作，我要一點一滴利用時間累積我的經驗與能力！將來用醫學專業幫助弱勢也改善自己的家庭經濟」。

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