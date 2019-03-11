高雄「超正女醫」顏值爆表露甜笑　網全部暴動了

▲高醫整外醫師賴昕隄，在韓國瑜就職現場坐鎮救護站。（圖／記者王亞志攝，下同）

地方中心／綜合報導

高雄有一名81歲男性病患，日前左腿突然發紫疼痛，痛到無法走路，送到高醫後確診為「急性廣泛性栓塞症」，死亡率高達4成，臨床案例經常只能截肢保命。高醫整形外科女醫師賴昕隄和醫療團隊當機立斷，馬上做筋膜切開術降低組織壓力，再由心臟內科使用導管治療溶解靜脈大範圍血栓，成功救病患逃出鬼門關更保住左腿，此病例還登上全球頂尖醫學期刊《新英格蘭雜誌》，為台灣整型外科醫學的首次，美女整形醫師的精湛醫術跟外貌，可說是才貌雙全！

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笑容甜美、外型出色的高醫附設醫院整形外科主治醫師賴昕隄，專攻一般整形外科（皮膚軟組織腫瘤、燒燙傷、一般外傷）、顱顏手術（顏面骨骨折、外傷後顱顏重建、皮膚癌重建）、美容手術（眼整形、鼻整形、顏面微整、下巴整形、削骨、自體脂肪移植、拉皮、乳房手術、乳頭乳暈調整、抽脂手術）。

▲賴昕隄醫師醫療專業表現相當傑出 。（圖／記者吳奕靖攝，下同）

而賴昕隄在家中排行老二，姐姐是高雄大同醫院整型外科主治醫師賴雅薇，同樣也是位超美女醫師，另外還有一個仍在就讀大學的妹妹，其父親則是整型名醫賴春生。而她升任主治醫師，除了一般整型外科的稍燙傷、皮膚癌重建領域外，也跟隨姐姐的腳步，更專攻於乳房重建等女性整型領域。

一站出來就有模特兒架式的賴昕隄醫師，只肯透露自己未婚，被問到有沒有另一半，「不好說囉！」

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